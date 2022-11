Digna nije svima udovoljila: 'Ti si pjevačica iznimnog vokala, ali imaš i prostora za napredak'

Digna Mbepera iz Tanzanije je u polufinalu 'Supertalenta' pjevala 'Listen' od Beyonce, ali nije oduševila sve članove žirija te su neki smatrali da je mogla i više napredovati od audicijskog nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ono što bih ja htio reći je to da ponekad kada nešto izvodimo unutra osjećamo neke boli, nešto zbog čega to pjevamo i taj osjećaj je jači od onoga što projiciramo. I može se dogoditi da mi koji to gledamo ne vidimo. To nije greška, ali dogodi se. Mislim da se može, uz pomoć nekog profesora, raditi na tome da se proba prenijeti to na publiku jer se događa da mi puno toga doživimo, a ne možemo to prenijeti. Mislim da se to dogodilo večeras - komentirao je Fabijan Medvešek.

Foto: Nova TV

- Digna ja mislim da si ti pjevačica iznimnog vokala. Pjevaš vrlo emotivno i strastveno. Imaš puno prostora za napredak, međutim večeras si izabrala pjesmu koja je ipak za jedan broj bila prevelika - istaknula je Martina Tomčić.

- Ja bih rekao da je od prošlog puta Dingnin znak bio krhkost i nježnost. A ovoga puta rekla je da je pjevala za sebe i ima u čemu uživati - započeo je Davor Bilman.

Digna je rođena u Tanzaniji, a trenutno živi u Njemačkoj gdje je prije nekoliko godina upoznala svog muža koji je rodom iz Hrvatske.

Najčitaniji članci