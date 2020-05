Diktator opsjednut seksom: Ima 9000 auta i zlatni Boeing

S osobnim bogatstvom od oko 28 milijardi dolara, sultan Bruneja je nakon tajlandskog vladara drugi najbogatiji monarh na svijetu. No, mogao bi zaraditi titulu najomraženijeg na svijetu. Hassanal Bolkiah donio je jedan od najrigidnijih zakona prema kojem će lopove kažnjavati odsijecanjem ruku i bičujući muslimane koji piju alkohol, dok će pripadnike LGBT zajednice kamenovati do smrti, a sve to na temelju novog šerijatskog zakona.

Ovaj potez potaknuo je međunarodnu javnost na bojkot. Prve reakcije krenule su samo nekoliko sati nakon što je Hassanal Bolkiah obznanio svoju odluku. Najprije se oglasio George Clooney, koji je pozvao na bojkot sultanovih hotela, uključujući 'Dorchester' u Londonu i 'Beverly Hills' u Los Angelesu. Pridružile su mu se i druge zvijezde - Jay Leno, Ellen DeGeneres, Sharon Osbourne, Richard Branson i Clive Davis. Richard Branson, vlasnik Virgin Airlinesa također se pridružio protestu. Virgin Australia otkazala je ugovor o putovanju njihovog osoblja s nacionalnom zrakoplovnom tvrtkom Brunei.

Foto: Olivier Douliery/PA Images/PIXSELL

Do sad je sporazumi između Bransonove kompanije i aviokompanije Bruneja omogućavao osoblju australske tvrtke da dobivaju popuste na letovima Royal Bruneja tijekom godišnjih odmora. No, Branson je to odmah u srijedu ukinuo, čim je čuo za nove zakone koji su stupili na snagu u ovom malenom ali nevjerojatno bogatom sultanatu. Naime, novi zakon odnosi se kako na stanovnike te države, tako i na strance, pa čak i na one koji bi letjeli u njihovim avionima ili plovili na brodovima registriranim u Bruneima.

No, malo je vjerojatno da će se urušiti ogromno bogatstvo sultana Hassanala Bolkiaha čije se osobno bogatstvo povećava svake sekunde za oko 150 dolara i to od proizvodnje nafte, piše australski portal News.

Brunej ima 415.000 stanovnika, a vlada osigurava besplatno obrazovanje, zdravstvenu skrb, mirovine i kredite s niskim kamatama za kupnju kuća i automobila. Nafta je izvor svega bogatstva, a kad je kompanija Shell počela crpiti naftu, 70-h godina prošlog stoljeća, prozvali su ju 'Shellfare država'. Magazin Forbes stavio ju je na peto mjesto najbogatijih zemalja. Ipak, to ju ne spašava dosade. Zabranjen je alkohol i uopće da i nema noćnog života ili kulturnih događanja. Dok se sultan Hassanal Bolkiah i njegova braća Jefri i Mohammed pridržavaju islamskog zakona, sve ostalo što rade protivi se Kur'anu i zakonima koje je upravo nametnuo.

- To je radikalni dvostruki standard. Znam da su obojica u braku i razvedeni više puta, što je stvarno licemjerno - kaže Jillian Lauren, koja je napisala biografiju kao bivša članica harema koju je imao sultanov brat Jefri. Pravi raskalašeni život u sultanatu došao je na vidjelo 2001. godine, kada je Jefri bio prisiljen prodati osobnu imovinu na aukciji nakon što je koristio državnu blagajnu kao kasicu-prasicu. Dnevno je trošio u prosjeku 747.000 dolara i tako tijekom 10 godina. Na darove prijateljima potrošio je 17 milijardi dolara. Treći brat, Mohamed, navodno se gnuša razuzdanosti i raskalašenosti svoje braće. Ali kada mu je sultan dao zadatak da obnovi gospodarstvo koje su on i Jefri uništili, strpao si je u džep više od dvije milijarde dolara i odmah je dobio otkaz.

Foto: Edwin Smulders/DPA/PIXSELL

Jefri se nekada skrivao od svoga brata u hotelima s pet zvjezdica diljem svijeta, a sultan je navodno u kućnom pritvoru držao Jefrijeva sina Hakeema, koji je tada imao 25 godina. Član sultanovog osoblja rekao je da je to sve jako smiješno:"Hakeem može napustiti Brunej kad god poželi. Osjeća se zarobljen jer nema pojma da kako se rezervira karta na komercijalnom letu." Kraljevsku obitelj opisuje kao vrlo ispraznu.

Još 1997. godine saznalo se za razvratni život i orgijanja na sultanovom dvoru. Progovorila je tadašnja Miss SAD-a Shannon Marketic koja je kasnije tužila sultana i njegovog brata Jefrija. U sudskim podnescima tvrdila je da je agencija za talente posredovala posao u Bruneju vrijedan 3.000 dolara dnevno za 'osobna pojavljivanja i promotivni rad'. Umjesto toga, kazala je Marketic, držali su ju kao seksualnu robinju. Morala je plesati svaku večer u sultanovom privatnom noćnom klubu od 22 do 3 ujutro gdje su ju tretirali kao prostitutku. Magazinu 'People' rekla je kako su ju drogirali i zlostavljali, a kad se konačno vratila u SAD tužila ih je za 10 milijuna dolara za 'duševne boli noćne more, nesanice i druge traume'. Braća su zatražila diplomatski imunitet, a sultan je optužbu nazvao "gore od ubojstva". Slučaj je odbačen, piše New York Post.

Foto: Olivier Douliery/PA Images/PIXSELL

Lauren, koja je regrutirana kao i Marketic, kad joj je bilo samo 18 godina, ne vjeruje u njezine tvrdnje: "Njen opis onoga što se događa na zabavama ne zvuči istinito." Ali je zato ispričala Lauren ispričala druge strahote. Nakon slijetanja u Brunej svim djevojkama su oduzete putovnice i rečeno im je da ne smiju pokazivati potplate cipela jer je to velika uvreda u muslimanskim zemljama. Upozorili su je da pazi što govori i što radi, nadzor je bio posvuda. Trebala je paziti na svoju težinu, a kad bi se udebljala, tu je bio liječnik s tabletama za mršavljenje i spavanje - ovisno što bi joj trebalo. Kad god bi prolazila kraj kraljevske obitelji morala bi se nakloniti, i ona nikad nije prva počinjala razgovor. Trebala je uvijek držati glavu niže od Jefrijeve, a on je od djevojaka tražio da ga zovu Robin. Volio je američke automobile, odjeću i pop kulturu. "Kako se dekadencija povećavala, tako je rastao broj američkih djevojaka. Otvorio bi magazin i rekao da želi tu i tu ženu. Naručio bi je."

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Lauren kaže da su mnoge djevojke imale problema s tom pokornošću koja se od njih zahtijevala. One koje se ne bi tome prilagodile morale bi otići nakon nekoliko tjedana. A bilo je jako puno Filipinki i Tajlanđanki koje su jedva imale 15-ak godina. Djevojke su bile smještene u Jefrijevoj palači i morale su noću plesati za princa i njegovu pratnju, nadajući se da će ih jednom odabrati da provedu s njim jednu noć. Nekad bi uzeo i više njih. Lauren je čekala danima, a onda je jedan dan po nju došao Mercedes i odveo ju u neku poslovnu zgradu gdje su ju odveli u neki stan i unutra zaključali. "Prošlo je sat-dva. Unutra nije bilo ni novina, ni televizije, pa sam šetala gore-dolje. Bio je zaključan čak i wc pa sam morala obaviti malu nuždu u kantu za smeće. Drhtala sam od hladnoće, gladi i nervoze. Nakon četiri sata, princ se pojavio. Vodili su ljubav, a princ nije imao kondom. Kad je završio, rekao joj je - 'bilo je jako lijepo, ali ja sad moram na sastanak.' Lauren kaže da princ nikada nije koristio zaštitu i nikada je nije pitao uzima li kontracepciju, a nisu ju ni pregledali boluje li od kakvih spolno prenosivih bolesti.

Lauren je kod Jefrija imala povlašteni položaj, zanimalo ga je samo je li prije njega spavala sa sultanom. Nagradio bi ju bogatim shoppingom i s mnogo novaca. Nekoliko se puta iz Amerike vraćala na Bruneje, sve dok nije dojadila Robinu. "Otputovao je službeno u London i nisam ga stigla ni pozdraviti", rekla je. Unatoč strogim šerijatskim zakonima sam sultan živi iznimno razvratno. Ovaj 72-godišnjak na prijestolju je već više od pola stoljeća – čak 52 godine, a prijateljuje s mnogim svjetskim monarsima, uključujući i kraljicu Elizabethu II i njezinog supruga princa Phillipa. Poznat je po tome što je vlasnik oko 7.000 skupocjenih automobila. Također posjeduje i nekoliko letjelica čija je unutrašnjost optočena zlatom. Sultan je doista neumjeren u trošenju novca, pa je tako spreman potrošiti 35.000 dolara da bi otputovao privatnim zrakoplovom svom omiljenom stilistu koji će mu podšišati kosu i bradu. A to čini jednom tjedno. Kad je jednom zaboravi cipele za polo, po njih je poslalo helikopter.

Foto: YouTube

Sultan voli vjenčanja, pa ih je sebi organizirao i financirao čak tri. Svako je naravno, stajalo desetke milijuna dolara. Kad se 1965. oženio za rođakinju Raju Isteri Pengiran Anak Hajah Salehu, ona mu je rodila šestoro djece, od kojih je prvi princ Al-Muhtadee. Na Bruneju su dakle zakoniti poligamni brakovi, pa se sultan drugi put oženio za Hajah Mariam koja je radila kao stjuardesa u zrakoplovnoj tvrtki i udala se za njega 1982. godine. Bilo je to godinu dana prije no što je njegova prva žena, kraljica Saleha, rodila svoje šesto dijete. Od Hajah se razveo 2003. godine, a do tad je već s njom imao četvero djece. No, ubrzo se oženio za TV-voditeljicu Azrinaz Mazhar, koja mu je rodila još dvoje djece prije no što su se razveli 2010. godine. Unatoč tome što je otac dvanaestoro djece, jako pazi kad su u pitanju njihovi brakovi. Svako od raskošni vjenčanja njegovo petoro djece, trajalo je više od tjedan dana i svako je koštalo barem 10 milijuna dolara. Kada je njegov najstariji sin, prestolonasljednik oženio tinejdžericu Sarah Salleh koja je tad imala tek 17 godina, mlada je nosila štikle Christiana Louboutina ukrašene draguljima, kao i zrnati čipkasti veo preko glave napravljen od čistog zlata. Za vjenčanje njegove najstarije kćeri, princeze Rašide, sultan Hassanal Bolkiah poslao je avion po Whitney Houston koja je pristala pjevati samo za uzvanike što je koštalo 10,1 milijun dolara. Ali sve je to beznačajno u usporedbi s proslavom njegovog 50. rođendana 1996. godine.

Proslava je trajala dva tjedna i koštala je skoro 40 milijuna dolara. Tijekom slavlja odigrala se i polo utakmica, zatim je pozvao 3.000 uzvanika u palaču na gala večeru, a služio se beluga kavijar, pa je iznimno bilo dopušteno i ispijanje najskupljih šampanjaca. Michael Jackson tri je puta pjevao tijekom slavlja – najprije za 6.000 sultanovih podanika, pa još dva za sultanove privatne goste. Za tri nastupa pjevač je inkasirao 25,8 milijuna dolara. Na kraju proslave svaki gost je otišao kući s prilično velikim zlatnikom. Naravno, sultan živi u palači Instana Nurul Iman i najveća je kraljevska rezidencija na svijetu. Gradila se dvije godine i koštala je nešto manje od dvije milijarde dolara. Ima 1788 soba i 257 kupaonica. Optočena je zlatnim i dijamantnim ukrasima, ima pet bazena, banketnu dvoranu za više od 5000 gostiju i džamiju s prostorom za 1500 vjernika. Čak i 200 polo ponija uživa u visokom luksuzu – u staji s ugrađenim klima uređajem. Sultanovo londonsko gnijezdo nalazi se u najelitnijem dijelu grada – to je St John's Lodge u Regents Parku. Ovu rezidenciju kupio je za 73,9 milijuna dolara 1994. godine i sada se procjenjuje na oko 203 milijuna dolara, pa je to ujedno i najskuplja privatna kuća u Velikoj Britaniji.

Foto: YouTube Nekretnine je pokupovao i na najelitnijim lokacijama na australskoj obali, zatim u las Vegasu i u Los Angelesu, a ne štedi ni kad su u pitanju članovi njegove obitelji. Njegov brat, playboy i princ Jefri dobio je od sultana 1997. godine raskošni megakompleks u Las Vegasu vrijedan 83 milijuna dolara. Smješten je, naravno, na vrhunskoj lokaciji i ima 92 sobe, 29 spavaćih soba i 42 kupaonice, teniski teren, tri bazena i veliku garažu u kojoj se nalazi 11 automobila. Logično je, da kao naftni magnat, sultan gaji veliku sklonost brzim i luksuznim automobilima. Njegova kolekcija od tisuća automobila uključuje i više od 500 različitih modela Mercedesa, 450 Ferrarija, 380 Bentleya, više od 100 Koenigsegga, 21 Lamborghini, 11 Aston Martina, 179 Jaguara i 209 BMW-a. No, tu je i 600 Rolls Royceova od kojih je jedna sasvim pozlaćena limuzina Silver spur koja se koristi samo za vjenčanja. Ukupna vrijednost auto-parka je oko 10 milijardi dolara.

Jednako je zavidna i flota sultanovih letjelica. Uključuje Boeing 747 s dnevnim boravkom, spavaćom sobom koje su optočene zlatom i dijamantima. Kupaonice u zrakoplovu od 233 milijuna funti također se mogu pohvaliti umivaonicima od čistog zlata. Tu je i Airbus vrijedan oko 138 milijuna dolara i nešto skuplji Boeing 767 za 251 milijun dolara. Kad se želio usavršiti u badmintonu, platio je trenera 2,3 milijuna dolara, a isto toliko i akupunkturu i masažu. Čuvari njegovih egzotičnih ptica ukupno primaju plaću od 92.000 dolara. Dvije domaćice plaća 12,9 milijuna dolara, a velikodušan je i kad su u pitanju darovi. Godišnje na dijamante i nakit koji daruje članovima obitelji, troši oko 31 milijun dolara. Kraljevska obitelj s Bruneja toliko obožava nakit zlatarnice Asprey da je 1995. godine sultan odlučio kupiti cijelu tvrtku - po cijeni od 592 milijuna dolara.