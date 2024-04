Diletti Leotti i njenom zaručniku zabranili ulazak u noćni klub: 'Nije im se svidjela moja odjeća'

Talijanskoj sportskoj novinarki Diletti Leotti (32) i njezinom zaručniku Lorisu Kariusu zabranili su ulazak u jedan od najpoznatijih berlinskih noćnih klubova, piše Bild. Riječ je o klubu koji je poznat po techno glazbi, seks zabavama i strogim pravilima odijevanja, stoji na web stranici.

Sportsku novinarku izbacili su zaštitari odmah na vratima, a požalila se prijateljici.

- Bila sam u Berlinu i željela sam ući u Berghain, poznati noćni klub, koji ima strogu kontrolu na ulaznim vratima. Pojavila sam se u prekrasnom kaputu i sa širokim osmijehom ih pozdravila, ali… Nikad u životu me nisu tako odbili. Ne postoji službeni dress code, ali posjetitelji tog kluba uglavnom nose crne outfite - piše Bild.

Uvjerena je da njezin modni odabir nije kriv.

- Loris je pogriješio, između ostalog, jer me je poslao prvu unutra. Djevojke obično imaju više šansi, ali pogledali su me i nisu me primili - rekla je.

Navodno u klubu je zabranjeno unošenje mobitela pa gosti moraju ostaviti na ulazu, piše Daily Mail.

Inače, nedavno su se Diletta i Loris zaručili, a ona je sretne vijesti objavila je na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Čekala sam nekoliko mjeseci da vam kažem jer smo Loris i ja htjeli što više doživjeti emocije Arijinog rođenja, ali sada smo spremni posvetiti se našem novom velikom cilju zajedno, kao obitelj - napisala je.

Foto: Instagram

Par je u kolovozu prošle godine dobio kći Ariju.