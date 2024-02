Dim, energični nastup i glasan pljesak! Pogledajte kako je izgledao nastup Baby Lasagne

Dim, prskalice, raznobojna rasvjeta, energični pokreti, gromoglasni pljesak i vriskovi. Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, stvorio je odličnu atmosferu u drugoj polufinalnoj emisiji Dore.

Otpjevao je Rim Tim Tagi Dim i apsolutno rasturio.

Foto: HRT

Osim što je oduševio domaću i stranu publiku pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', s kojom je večeras nastupio na Dori, Baby Lasagna je još prije nekoliko mjeseci objavio dvije pjesme na svom YouTube kanalu, koje su pobrale samo pozitivne kritike.

U pjesmi 'IG BOI', mladi glazbenik pjeva: 'I wanna be Instagram boy, I wanna be social media toy, I wanna be famous, great big star', što bi u hrvatskom prijevodu značilo: 'Želim biti Instagram dečko, igračka društvenih medija, slavna i velika zvijezda'.

Foto: HRT

U pjesmi 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much' Baby Lasagna pjeva: 'Don't hate yourself, But don't love yourself too much, There are million millions of your kind, Think you're special, but you're not' što bi se na hrvatskom jeziku prevelo: 'Nemoj se mrziti, ali niti se previše voljeti, postoji milijun ljudi kao ti, misliš da si poseban, ali nisi'.

'Ovaj dečko je tako karizmatičan', 'Pošaljite ga na Eurosong! Odmah!', 'Kakva zarazna pjesma s odličnom porukom!', hvale ga.