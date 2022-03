Dimšić poručili da 'sredi' zube prije Eurosonga, ona uzvratila: 'Neću, jer ne vidim problem!'

Naša ovogodišnja pobjednica Dore, pjevačica Mia Dimšić (29), koja će nas u svibnju predstavljati na Eurosongu, našla se na meti kritika zbog svojih 'nesavršenih' zubi i izgleda. Za 'In Magazin' sasvim iskreno je odgovorila na prozivke da bi, prije odlaska u Torino, kod stomatologa trebala uljepšati svoj osmijeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nemam potrebu. Nit' mislim da su oni dobri nit' mislim da su loši. Nemam mišljenje o njima, nebitan su mi aspekt u životu. Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, gdje vi vidite problem, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi, nisam protivnik plastične kirurgije ako će se netko osjećati dobro. Ali ako je tebi nebitno, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama - uzvratila je Mia.

Za Eurosong si je zadala dodatan posao jer je njen tim odlučio da će promijeniti nastup, te da neće nastupati u crnoj kombinaciji kao na Dori.

- Da, to je evo sad službena vijest, sve radimo ispočetka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju - otkrila je Dimšić.

Otkrila je da će jedan detalj u nastupu zadržati, a to je da će se vidjeti njene noge koje uvijek voli istaknuti. Mia je često bila na meti kritičara zbog svojih odjevnih kombinacija, ali više nema problem s time što će netko reći o njenom izgledu.

- Jedan voditelj mi je rekao da mu je super kod mene što nekad izgledam toliko dobro da ne može vjerovati da sam to ja, a nekad izgledam katastrofa - ispričala je Mia.

Priznala je i da ne prati kladionice za Eurosong i da živi u blaženom neznanju, te se trudi ne opterećivati time. Dodala je da kladionice mogu nešto značiti, ali i ne moraju jer se to može brzo promijeniti.