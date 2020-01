Dinklage još uvijek nije otkrio ime kćeri i ime drugog djeteta

Glumac Peter Dinklage (50) došao je u četvrtak navečer u pratnji supruge Erice Schmidt (44) na premijeru ekranizacije grčke tragedije 'Medeja'. Na crvenom su se tepihu pojavili u opuštenom izdanju.

Zvijezda serije 'Igra prijestolja' pojavio se s prepoznatljivom frizurom i dugom bradom, dok je njegova supruga nosila sivi džemper i dugačku žutu haljinu. Par je tako izašao na spoj, a nisu imali ništa protiv dok su ih novinari fotografirali. Dinklageu je supruga omiljeno društvo, a često se zajedno pojavljuju na premijerama filmova.

Peter i Erica će ove godine proslaviti 15. godišnjicu braka. Imaju dvoje djece, a poznati su po tajnovitosti svog privatnog života. Još uvijek nisu otkrili ime kćeri koja im se rodila 2011. niti spol djeteta koje su dobili prije tri godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Američki mediji su pisali kako starija kći zove Zelig. Dinklage je ubrzo to opovrgnuo.

- Da vam kažem sada, njezino ime nije Zelig. No smiješno je što se ta činjenica nalazi na Wikipediji - istaknuo je glumac jednom prilikom. Dodao je kako ne mari za imena koja njegova kći dobiva od javnosti i da će štiti privatnost svoje djece dokle god može.

- Jako sam zaštitnički raspoložen prema svemu što im društvo nudi. Ljudi vide glumce na crvenim tepisima i misle da se to primjenjuje na sve u njihovom životu, no ne. Živim u New Yorku i imam malo mjesto u šumi gdje njegujem svoj vrt. Volim privatnost i sva pompa nije moja stvar. Ne odlazim na nikakva luksuzna mjesta nakon premijera i crvenih tepiha - ispričao je glumac za The Guardian.

