Dino Jelusić: Prepoznali su me tek nakon uspjeha u Americi...

Nisam ja žiri pa nemam pravo ocjenjivati, ali mislim da smo Tara i ja zaslužili bolje ocjene za zadnji nastup, rekao je Dino Jelusić (26).

Pjevač koji se s glumicom Tarom Thaller (22) natječe u showu 'Zvijezde pjevaju' otkrio je kako su se za rock ‘n’ roll izvedbu pripremali jednako naporno kao i za izvedbu Arethe Franklin.

Foto: Instagram

- Tara je bila tip-top, dali smo sve od sebe i bitno mi je kako su nas ljudi zapamtili, ove ocjene će za tjedan dana svi zaboraviti - dodao je Dino. Ozbiljniju karijeru započeo je u bendu Trans-Siberian Orchestar, zbog kojeg je morao pustiti dugu kosu.

Foto: Instagram

- Da nisam uspio u Americi, ovdje me danas ne bi prepoznali. Tek kad sam izašao van i nešto postigao, dobio sam pozive za emisije i gaže - objasnio je Jelusić. Komentirao je i želje gledatelja 'Zvijezde pjevaju' koji žele da on i Tara prohodaju do kraja emisije.

- Čim smo došli na snimanje, odmah su počeli govoriti: ‘Joj, kako ste slatki zajedno, to je to’. Tako da sam očekivao neke komentare, ali to je toliko postalo često da se pitam imaju li ti ljudi uopće život? Sve su to trash fore - ispričao nam je Dino.

Foto: Privatni album/Instagram

Dino je u subotu navečer nastupio s prijateljima glazbenicima u klubu Roko u Zagrebu na humanitarnom koncertu za Milu.

- To sam jučer pristao odraditi, nisam se ni snašao, ali znao sam da je moj odgovor da, pomoći ću malenoj Mili - rekao je Dino