Dino Jelusić za 24sata: 'Morao sam dokazati da nisam dijete koje pjeva, to je bilo najteže...'

Dina Jelusića (32) hrvatska javnost prvi put je upoznala davne 2003. godine, kad je kao 11-godišnjak na prvom dječjem Eurosongu u Kopenhagenu pokazao izniman talent u pjevanju predstavljajući Hrvatsku s pjesmom "Ti si moja prva ljubav". Dječačić u crvenom sakou za klavirom oduševio je tad cijelu Europu odnijevši pobjedu, s kojom je još ušao u povijest kao prvi pobjednik dječjeg Eurosonga.

Prije tjedan dana završio je ovogodišnji dječji Eurosong, a na HTV-u uskoro počinje "The Voice Kids", gdje će se predstaviti nove potencijalne zvijezde. Dino Jelusić prisjetio se svog nastupa na Eurosongu.

- Bilo je to nevjerojatno iskustvo koje je jako pozitivno utjecalo na mene, no s vremenom sam u jednom trenu baš zbog toga imao još teži put jer se trebalo iznova dokazati publici, da nisi više dijete koje pjeva. To je bilo najteže - uvjeriti publiku da nisi više taj mali lik i da si izrastao u 'pravog' pjevača - prisjeća se Dino, koji je još kao dijete potpisivao prve autograme nakon što ga je slava zatekla preko noći.

Nije se nadao pobjedi niti sebe smatrao zvijezdom, no njegov trud i rad s godinama su samo potvrdili njegov talent te ga vinuli među najpoznatije glazbenike u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Sve se u njemu, kaže, "probudilo" kad je 1993. godine čuo AC/DC.

- Kasnije sam počeo slušati pop i blues te je jednostavno sve krenulo s time, pa 'Turbo Limach Show', 10 međunarodnih festivala i za kraj dječji Eurosong - priča glazbenik koji voli sve (Eltona Johna, Chrisa Stapletona, Princea) i u čijem se opusu može pronaći raznoliki žanr bez ograničavanja njegova glazbenog izričaja.

Nakon sedmogodišnje stanke, u kojoj se odškolovao, Dino je nastavio pisati autorske pjesme, pjevati i svirati. Uslijedio je prvi solo album "Living My Own Life", izdan 2011. godine, a inspiriran rock izvođačima poput omiljenih mu Europe, Bon Jovija i Whitesnakea.

Uspjesi su se nizali pa je 2019. godine Dino pobijedio u showu "Zvijezde pjevaju", gdje mu je partnerica bila Tara Thaller. Od 2021. frontmen je sastava Jelusick, a publika ga je imala priliku gledati i kao člana žirija, tj. mentora showa "The Voice" (2023./2024). Posljednji album "Follow The Blind Man" benda Jelusick 2023. osvaja Porina za najbolji album rock glazbe. Zahvaljujući svom trudu i neprestanom radu, Jelušić je jedan od rijetkih glazbenika koji se može pohvaliti uspješnom karijerom i u inozemstvu, od koje se ističe suradnja s planetarno popularnim rock sastavom Whitesnake, čiji je član, na poziv pjevača Davida Coverdalea, postao 2021.

- Kao dječak sanjao sam o takvom uspjehu. Sad mi sve djeluje prirodno, kao da sam se trebao naći na svim tim mjestima na kojima jesam. Mindset je nešto što je bitan dio paketa i ja sam mindsetom uvijek pripadao tu gdje sam sad, nikad u Hrvatskoj. Mnogima će to zvučati krivo, ali tko prati i razumije, znat će o čemu pričam - kaže mladić, kojemu je nastup na dječjem Eurosongu bio svojevrsna odskočna daska prema svjetskom tržištu u SAD-u, Brazilu, Švedskoj, Njemačkoj i Rusiji, dok se tamo još moglo svirati prije početka rata.

U Indoneziji je postao viralan, a njegov nastup na Hipodromu prije koncerta mega zvijezde Eda Sheerana dugo će pamtiti. Ipak, kao najdraži koncert do sada izdvaja onaj održan u zagrebačkoj Tvornici u travnju.

Foto: Instagram

- Rasprodani Jelusick koncert - to je za mene bilo to. Jer je to nešto moje, nešto naše. Nisu ljudi došli slušati mene kako pjevam Queen ili 'A stranu', nego autorski rad. Velika razlika - ističe uspješan frontmen autorskih skladbi, koji mlade koji se žele baviti muzikom savjetuje da pišu svoje pjesme, rade na sebi i ne daju da im drugi kroje sudbinu, nego uzmu stvari u svoje ruke.

Glazbena obitelj!

Da im je glazba u genima dokazuje i Dinov brat Bruno, također talentirani glazbenik koji svira klavir i gitaru, ali i tri godine mlađa sestra Lorena, koja je također doživjela čari svjetske glazbene pozornice. I sama "zaražena" glazbom, svoj talent pokazala je 2005. braneći hrvatske boje na dječjoj Euroviziji u Belgiji s autorskom pjesmom "Rock Baby", gdje je s 36 osvojenih bodova osvojila 12. mjesto.

- Nastupati na Eurosongu u Belgiji bila je zaista velika čast i kad se prisjećam tih dana, mogu reći da je to bilo jedno ogromno i posebno iskustvo, pogotovo za 10-godišnjakinju. I danas sam u kontaktu s dvije sudionice tog natjecanja, no ipak mi je ono najljepše što je iz njega proizašlo moje prijateljstvo s Miom Maltar, koja se sa mnom natjecala na izboru za dječji Eurosong u Zagrebu te koja je i danas, sad već gotovo 20 godina, jedna od mojih najboljih prijateljica - kaže Lorena, koja ljubav prema glazbi gaji odmalena kad je, maltene čim je progovorila, još s bočicom u rukama, svakodnevno pjevala Severininu "To je moja stvar". Dječja natjecanja jako su kompetitivna, dodaje, a samo natjecanje brzo prođe, stoga djecu koja će se poput nje i brata naći na pozornicama sličnih projekata, poput nadolazećeg "The Voicea", koji će se emitirati u prosincu, savjetuje da se zabave i uživaju u iskustvu.

- Ne treba se fokusirati samo na prolazak, pobjedu i natjecanje, nego na prijateljstva koja će se sklopiti i iskustvo koje će se pamtiti do kraja života. A za bavljenje glazbom najvažnije je nikad ne zaboraviti zašto ste zapravo počeli te ostati vjerni sebi i ustrajni jer je put do svake male pobjede trnovit, ali i lijep - ističe Lorena, koju su glazba i pjevanje oduvijek ispunjavali na drugačiji način te je najviše veseli prenijeti emociju drugim ljudima i vidjeti da ih je na neki način "dotaknula" - bilo dirljivom emocijom potaknuvši neke uspomene ili ispunivši njihov dan veseljem i dobrim provodom.

- Obožavam tu komponentu dijeljenja s drugima - ističe Dinova sestra, koja se glazbom bavi cijeli život, pjevajući razne žanrove, a kratko se, u glazbenoj školi, okušala i u operi.

- Iako operu i operne pjevače iznimno cijenim, to je smjer koji me profesionalno nikad nije zanimao, ali je u hrvatskom formalnom glazbenom obrazovanju bio jedina mogućnost za učenje pjevanja. Stoga sam iskoristila tu priliku kako bih poboljšala svoju tehniku i iz opernog pjevanja uzela sam ono što mi je trebalo za zabavni način pjevanja koji sam htjela njegovati. Kad sam procijenila da sam dobila ono što sam htjela, prestala sam - kaže Lorena.

Nakon nezaboravnog Eurosonga, nastavlja, uslijedili su nastupi u nekoliko mjuzikala u Americi (2011./2012.), kao i u školskim mjuziklima Gimnazije Tituša Brezovačkog tijekom obrazovanja.

- U Ameriku sam otišla kako bih saznala više o životu tamo prije nego što upišem američki fakultet pjevanja i mjuzikla, što mi je tad bila želja. Biti puštena sama u svijet sa 16 godina jedno je od najvrednijih iskustava mog života, a imala sam sreću što su moj talent prepoznali, podržali i poticali u školi koju sam pohađala. Tamo sam se glazbeno razvila u smjerovima u kojima ranije nisam imala priliku i nastupati pred punim kazalištima diljem Floride, s iznimno talentiranim ljudima, neki od kojih su danas na Broadwayu. To su uspomene koje ću zauvijek čuvati i koje mi izmame osmijeh na lice svaki put kad se tih dana sjetim. Ipak, nakon godinu dana shvatila sam da preferiram život u Hrvatskoj i da obrazovanje želim drugačije usmjeriti pa sam se vratila i prvih nekoliko godina se pjevanjem nastavila baviti više rekreativno - prisjeća se Lorena, koja danas aktivno nastupa sa suprugom i gitaristom Filipom pod imenom FiL (Filip i Lorena) Acoustic. Rade kao duo, ali po potrebi i potražnji dodaju i druge instrumente, pa i cijeli bend, te nastupaju nekoliko puta tjedno - na raznim eventima, događanjima, vjenčanjima, Adventu i sl.

Dino i ona trenutno, kaže, rade potpuno različite glazbene stvari, no otvoreni su jednog dana snimiti duet, dok su Filip i Dino surađivali na projektima kao što je Queen Tribute u Ciboni prošle godine.

Nika Turković 2004. godine nastupila je na dječijem Eurosongu

Jedno od neizbježnih mladih imena koje plijeni pozornost svojim glasom i scenskim nastupima je Nika Turković (29), koja je također okusila svjetla pozornice dječjeg Eurosonga, kad je kao slatka djevojčica s ružičastom kapicom i pjesmom "Hej mali" predstavljala Hrvatsku u Norveškoj 2004. godine.

Danas, s 29 godina, ima dinamičnu svakodnevicu gurajući nekoliko uspješnih karijera - glazbenu, agencijsku i influencersku.

S tri godine znala je cijeli album Olivera Dragojevića napamet, sa šest prvi put stala pred kameru HRT-a, gdje sudjeluje u nekoliko poznatih TV emisija, a s osam je napisala svoje prve pjesme i prijavila se na dječju Euroviziju. Unatoč prehladi i blagoj tremi, odvažna Nika zauzela je zavidno 3. mjesto. Nakon tog natjecanja snimila je album "Alien", na kojemu se nalaze i dueti s Tonyjem Cetinskim i pokojnim Oliverom Dragojevićem, a onda ju je život odveo u nekom drugom smjeru.

Nakon završene škole u Zagrebu uputila se na Kingston University u London, čiji masters degree joj je otvorio vrata svijeta marketinga i brendinga. Prije dvije godine vratila se u Zagreb i godinu dana radila PR, a ove godine zaposlila se u jednoj agenciji na poziciji junior content managera, što uspješno balansira sa svojim glazbenim dijelom života.

Ova darovita i pozitivna mlada dama obožava nastupati uživo, što se moglo vidjeti na nedavno održanom koncertu u rasprodanoj Tvornici kulture u Zagrebu, njezinu najvećem samostalnom nastupu u karijeri. Popularna pop pjevačica i kantautorica te trenutačna članica žirija "Supertalent", poznata po pjesmama "Gledaj me", "Pusti" i "Dok nas nema", uspjela je tad pokazati da je dorasla većim pozornicama poput one na kojoj je očarala publiku svojim nastupom na svjetskoj dječjoj Euroviziji. 