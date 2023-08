Dino Merlin nakon spektakla u Puli: 'Imao sam malu tremu, svi snovi su mogući ako ste uporni'

Glabenik Dino Merlin (60) nedavno je u sklopu turneje pod nazivom 'Mi' nastupao u pulskoj Areni. Podijelio je i svoje doživljaje s koncerta.

- Pa ovo je jedan veliki događaj za mene. Za malog dječaka s Miljacke koji je sanjao snove velike, ali svi snovi su vjerujte mi mogući ako ste uporni i ako ih zbilja onako iskreno želite - poručio je za IN Magazin.

Foto: željko vidinović

Na sceni je gotovo 40 godina, slušaju ga sve generacije, a rasprodani koncerti nisu ništa neobično. Tako su i ulaznice za pulsku Arenu bile rasprodane nakon samo nekoliko dana.

- To je nešto nevjerojatno, ja to ne mogu objasniti, ali znam jedno - da samo imam malu tremu i da sam jako odgovoran i zahvalan ljudima koji su tu i koji me prate sve ove godine - priznao je Dino.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

Sarajevskog pjevača mnogi nazivaju 'glazbenim čarobnjakom'. Priznaje kako mu taj nadimak nimalo ne smeta.

- Ma ne, ma to ljudi vole davati imena raznim stvarima, i tako dalje. Ako je to njima nešto što ih raduje ja sam ok - otkrio je Dino kojega čeka još puno već 'rasprodanih' koncerata.