Dino Merlin radio je u tvornici ležajeva, mučila ga je depresija, a Arene rasprodaje k'o od šale

Bosanskohercegovački pjevač Dino Merlin danas slavi 62. rođendan. Sarajlija je lani rasprodao tri zagrebačke Arene. Karijera bogata hitovima poput “Sve je laž”, “Rane”, “Sredinom” i “Kad si rekla da me voliš” privukla je 90.000 ljudi u Arenu.

Foto: Nedim Grabovica

No u početku nije bilo sve tako bajno.

Merlin je kao mladić radio u Tvornici ležajeva 'Vogošća' (tvornica tehnološke opreme), a pjesme je pisao u vrijeme pauze.

Foto: Privatni album

- U pauzi bih zapisivao stihove na papir, a kolege su mi se smijale. Rekao sam im da će me jednog dana gledati na televiziji, da ću biti slavan, ispričao je u emisiji ' U svom filmu'.

Dino 1983. godine osniva grupu Merlin. Grupa se raspala 1991. godine i otad glazbenik kreće na solo karijeru, pod umjetničkim imenom Dino Merlin.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U HRT-ovoj emisiji se prisjetio i ratnih strahota. Ispričao je kako su mu u ratu umirali prijatelji, kolege i menadžer

- Bila je lutrija kad izađete vani hoćete li se uopće vratiti, ili ćete se vratiti kao invalid, pričao je Merlin i dodao kako su to trenuci koji se ne mogu zaboraviti. Otvoreno je osudio agresiju na svoju zemlju, a zbog toga su se u Srbiji pisale peticije protiv njegovih koncerata. No bez obzira na to tri puta zaredom napunio je beogradsku Arenu.

Zagreb: Prvi koncert Dine Merlina u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Znate, ja sam rođen u Starom gradu u Sarajevu, a prvi susjedi su mi Srbi. Nemam predrasude, i teško je od mene napraviti nacionalista, a kamoli šovinista. Bila je to jedna mala grupa agresivnih ljudi koji ne uvažavaju činjenice, a ogromna većina je pokazala što misli o meni. Za smao nekoliko dana su kupili ulaznice za tri koncerta. Mogli smo ih raditi i više, no to je bilo to za tu turneju - rekao je Merlin.

Krajem devedesetih razmišljao je o povlačenju sa scene.

'Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da me ništa nije interesiralo - ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim glazbu. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio sam album na koji sam jako ponosan', ispričao je Merlin i emisiji 'U svom filmu'.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Merlin je u prosincu prošle godine imao četiri spektakularna koncerta u zagrebačkoj Areni, a mnogi zapravo ne znaju koje je njegovo pravo ime.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Merlinovo pravo ime je Edin Dervišhalidović.

Pjevač je rođen u Sarajevu, a pretpostavlja se da je nadimak Dino dobio u djetinjstvu kao igra slovima njegovog originalnog imena. Zanimljivo, Merlin nikada nije govorio o tome. Pjevač je od svoje 17. godine sa svojom trenutnom suprugom Amelom. Ona je arhitektica, a nosi Merlinovo pravo prezime.