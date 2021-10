Pjevača Dinu Petrića (27) hrvatska publika upoznala je tijekom prve sezone showa “The Voice”, a sad je oduševio i Slovence u njihovoj inačici showa “Supertalent”. Nije se planirao prijaviti na hrvatsku inačicu showa, a slovenskim obožavateljima se nastupom htio zahvaliti.

- U Sloveniji sam se prijavio zbog izazova pjevati na slovenskom jeziku i da se zahvalim slovenskoj publici što sluša moje pjesme - rekao nam je Dino.

Hvaranin se odlučio na pozornici showa 'Slovenija ima talent' predstaviti s pjesmom “Meni dobro je” na slovenskom jeziku, koja je hit među Slovencima.

- Kad sam odlučio da ću se prijaviti na slovenski ‘Supertalent’ s pjevanjem pjesme na slovenskom jeziku, priznajem nisam bio sto posto siguran kako će to ispasti. Svaki jezik ima svoj naglasak i samo sam to vježbao. Slušanje, upijanje i brzo se to nauči. Samo treba pozorno slušati - pohvalio se pjevač.

Dino je svojim nastupom uspio dići publiku na noge, a ni žiri nije ostao ravnodušan. Jedna od članica žirija, pjevačica Matjeka Vovk (37) iz grupe Maraaya, oduševljeno se popela na pozornicu i zagrlila Dinu nakon nastupa.

Žiri je dodao kako je pjesmu otpjevao na izvrsnoj 'slovenščini', a komentirali su i kako je nastup bio izrazito emocionalan i perfektno odrađen.

- Spremam još jednu slovensku pjesmu, ali u planu je naravno otpjevati nešto i na hrvatskom. Slovenci jako vole hrvatsku glazbu.

Dinu su, osim u natjecanjima, gledatelji mogli upoznati i kroz autorske pjesme, kao i kroz mnoštvo nastupa. Na društvenim mrežama je na slovenskom jeziku najavio duet, no nije htio otkriti koja će zvijezda ovoga puta zapjevati s njim.

- Album ću izdati sigurno. Nemam točno još okvirno vrijeme izlaska albuma ali imamo materijala za tri albuma - našalio se Petrić pa dodao da planira snimiti pjesmu na slovenskom:

- To je za mene izazov i volim istražiti nove stvari.

Iako mnoge obožavateljice zanima Dinin ljubavni status, on ga je ipak odlučio zadržati za sebe.

- Moje srce krade publika na svakom nastupu. Tako da bio ja solo, u vezi ili u braku ja ću uvijek biti netko tko će se dati za svoju publiku - ispričao je.

Kako kaže, u poslu pjevača svaki stadij stvaranja ima svoju čar.

- Prvo kad čujem pjesmu zapitam se što ona u meni budi, kakve osjećaje? Onda slijedi snimanje te pjesme, tu uđem maksimalno u nju i pokušavam ju proživjeti. Spot daje vizualnu sliku svega toga i da ljudi na mome licu mogu vidjet kako se osjećam dok pjevam, a nastup... Nastup je nešto posebno. On je sve to što sam nabrojao u jednom. I još jedna jako bitna stavka je povezanost s publikom. Najljepši osjećaj za pjevača - ispričao nam je Dino.