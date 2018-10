Dino: Pjesmu 'Igra bez granica' ni Toše nije mogao otpjevati...

Dino Radosavac iz mjesta pokraj Vrbovca je pokušao osvojiti žiri Supertalenta Tošinom pjesmom. Dino inače nastupa po kafićima i svadbama i već ima svoje fanove, a želja mu je prošiti tu publiku. Nažalost, to mu nije uspjelo ovim nastupom. Žiri mu je stisnuo 'četiri X-a', a Dino je pokušao objasniti što je 'pošlo po zlu' na društvenim mrežama.

- Nikad u životu nisam imao ovakvu tremu, a pjevao sam svuda - rekao je Dino prije nastupa, a Martina Tomčić je komentirala kako se boji da Dino ne padne u nesvijest od straha.

- Ovako dojmovi su se slegli pa da napišem par stvari u vezi Supertalenta. Prva stvar...morao sam pjevat pjesmu koju nisam htio..vježbao sam pjesmu 'Kao moja mati' koju su rekli da mogu pjevat...a onda boooom ...zadnji dan mi javljaju da nisu dobili autorska prava za tu stvar...te mi nameću pjesmu 'Igra bez granica' koju ni Toše pokoj mu duši nije mogao otpjevati bez falša u živo!! - objasnio je Radosavac.

Napisao je i kako ga je trema pojela jer mu je pjesma bila preteška.

- Uz to sve trema me pojela i nikad se nisam toliko bojao jer sam bio svjestan da to ne mogu izvest kako želim jer mi je pjesma pre teška! Hvala svima za lijepe poruke u inbox ..za lijepe riječi i podršku ..ovo mi je škola da nije sve tako bajno i sjajno u zvjezdanom nebu!! - napisao je Dino i najavio da će se prijaviti i dogodine.

Žiri nije bio impresioniran njegovim nastupom pa se Dino zahvalio samo publici.

- Najgori dio svega je kada si odustao i krenuo pokazivati da je grozno. To se, ja mislim, nikad ne radi - zasmetalo je Janku, kao i Maji.

- Što je to bilo? Pa ne možeš doći na binu i tako stajati? Moraš imati neki gard, ti si pjevač - poručila mu je Maja, a Dino je 'bahato' odgovorio kako je njemu dovoljno samo da se pojavi na bini.