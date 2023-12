Dino u Zagrebu nije godinama pjevao: Svega je bilo, ali ipak je najvažnije da sam postao djed

Dino Merlin (61) otvorio je prvi koncert u Areni Zagreb pjesmom 'Da šutiš', dok ga je publika pozdravila gromoglasnim pljeskom. S obzirom na rasprodana četiri koncerta, pjevač je pogledao publiku ispred sebe pa rekao: 'Ma kakav je ovo prizor, ljudi!'.

Ubrzo nakon uzeo je gitaru i pitao publiku kako su.

Foto: 24sata

- Kao što vidite, ja se jako lijepo osjećam. Malo mi je malo odijelo, prvi put sam ga večeras obukao pa dok se ne prilagodi. Poželio sam vas se jer se dugo nismo vidjeli 6, 7, 8 godina. Jedan ogroman period - prisjetio se glazbenik.

Foto: 24sata

- Djeca krenu u školu, počnu se zaljubljivati. Svega je bilo ovih nekoliko godina, ali kada to sve saberem, najvažnije je da sam postao - djed - objasnio je Dino.

- To je jedna velika radost, želim svima da to doživite. I sada, naravno, volio bih da moj unuk živi jedan pristojan, anoniman život. Da živi u miru sa sobom i obitelji. I nek se natječe u dobrom sa svim dobrim ljudima svijeta - rekao je publici i otkrio kako 'taj dječak' odnosno njegov unuk najviše voli pjesmu koju su zajedno svi onda otpjevali.

Foto: 24sata

- A s obzirom da ju i vi volite, ukusi se podudaraju. On je ostao u Sarajevu. Rekao mi je ‘djede, želim da to bude snažna izvedba, da ja to čujem u Sarajevu’ - radi se o pjesmi 'Sve je laž', a publika je s njim zapjevala u glas.