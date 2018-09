Direktor TV kanala dao otkaz: Seksualno zlostavljao 12 žena

Direktor američkog televizijskog kanala CBS-a Les Moonves (68) podnio je ostavku samo tri sata nakon što je New Yorker objavio da ga je još žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Prve optužbe su američki mediji objavili u srpnju ove godine, a sveukupno je 12 žena prijavilo zlostavljanje koje se dogodilo od 1980-ih do 2000-ih.

Najprije je šest žena priznalo zlostavljanje Ronanu Farrowu (30) koji je prošle godine dobio Pulitzerovu nagradu za razotkrivanje seksualnog napasnika Harveya Weinsteina (66). Žene tvrde da je Moonves u CBS-u stvorio atmosferu u kojoj se takvo ponašanje smatra normalnim.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Moonves je 20 godina radio na američkoj televiziji, a na čelu CBS-a je bio dvije godine i zaslužan je za televizijske hitove kao što su 'Svi vole Raymonda', 'CSI' i 'Teorija Velikog praska'. Kada je vidio prvi članak u kojem žene tvrde da ih je zlostavljao, porekao je sve.

- Nevjerojatne optužbe u članku nisu istinite. Imao sam odnose s tri navedene žene prije 25 godina, prije nego što sam došao na CBS - rekao je Moonves. Kako kaže, nikada nije koristio svoju poziciju kako bi utjecao na karijeru neke od tih žena te da se te optužbe pojavljuju samo kako bi se uništilo njegovo ime, reputacija i karijera.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Prošle je godine Les podržao pokret 'Me Too' i govorio je o zaštiti žena od seksualnog zlostavljanja na javnom mjestu.

- Razumijem da je nekim ženama, desetljećima prije, bilo neugodno jer sam im se nabacivao. To su bile pogreške zbog kojih danas iskreno žalim. Ali, uvijek sam se vodio i poštovao princip da 'ne' znači 'ne' - rekao je Les.

Nakon prvih optužbi, nadzorni odbor mu je htio dati otkaz, ali se saznalo da prema ugovoru Moonves treba dobiti 84 milijuna dolara (oko 500 milijuna kuna) bonusa te dio dionica kompanije. Na kraju je CBS odlučio da Les neće dobiti nikakav bonus i da mora platiti pokretu 'Me too' 20 milijuna dolara (oko 127 milijuna kuna).

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Žene, odnosno glumice i scenaristice koje su ga optužile za zlostavljanje nisu skrivale imena. Glumica Ileana Douglas (53) ispričala je svoju priču. Usred razgovora o njezinoj ulozi u sitcomu, Les ju je pitao je li slobodna i počeo ju ljubiti.

- Pritisnuo me na kauču i nisam mogla disati. Nasilno me ljubio, nisam se mogla pomaknuti i nisam ga mogla maknuti. Ležala sam paralizirano i gledala u fotografiju njegove obitelji. U jednom trenutku me pitao što mislim o svemu tome, na što sam se odlučila izvući humorom. On se vidno naljutio i maknuo s mene, a onda mi zablokirao vrata kad sam pokušala izaći - rekla je glumica koja je dobila otkaz odmah nakon snimljene prve epizode serije.

Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

Janet Jones (57) je također imala loše iskustvo s njim. Nakon što ju je nasilno poljubio na poslovnom sastanku pobjegla je, a potom joj ju je nazvao i zaprijetio joj.

- Reputacija je jako važna stvar, razumiješ li? Upozoravam te. Uništit ću ti karijeru. Nikad nećeš dobiti posao. Nitko te neće zaposliti - rekao joj je Moonves. Janet je bila tada na početku karijere i nije znala što da radi.

Uz njih, bilo je još deset žena koje je Moonves zlostavljao, poput producentice Christine Peters (65), scenaristice Dinah Kirgo i vizažistice Deborah Green.

- Došao je u moj ured i pozvao me na ručak. Kad je parkirao u garaži, uzeo je moju glavu i povukao je prema svom međunožju. Stavio je svoj penis u moja usta i držao mi glavu tako. Nakon toga zahtijevala sam da me odveze natrag u ured gdje sam povraćala. Bila sam samohrana majka dvoje djece i nikad ga nisam prijavila - rekla je jedna od zlostavljanih žena.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Novinarka CBS-a Norah O'Donnell (44), kojoj je Moonves bio šef, rekla je da nema isprike za ovakvo sustavno ponašanje. Les je od 2004. u braku s Julie Chen (48) s kojom ima sina Charlieja (8). Prije nje je bio s Nancy Wiesenfeld s kojom ima kćer Sarah te sinove Adama i Michaela.