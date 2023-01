Dirljiva gesta Kate Winslet, ohrabrila mladu novinarku: Bit će ovo najbolji intervju ikada

Britanska glumica Kate Winslet (47) odlučila je pomoći novinarki koja je upravo s njom imala prvi intervju na televiziji.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

S obzirom da je mladoj novinarki sve bilo novo, Kate joj je pružila podršku i uvjerila da će joj to biti najbolji intervju ikada. Njihov razgovor je organiziran povodom novog filma 'Avatar: Put vode', a objavljen je za njemačku televiziju ZDF.

Voditeljica Martha na početku intervjua priznala je glumici kako nikad do sada nije imala intervju.

- Prvi put to radiš? Pa znaš što, kada napravimo ovaj intervju, bit će to najbolji razgovor ikad - a znaš zašto? Zato što smo mi odlučile da će biti. Upravo smo odlučile, ja i ti, da će ovo biti fantastičan intervju. Možeš me pitati što god želiš i ne moraš se bojati, sve će biti nevjerojatno - ohrabrila je Kate mladu novinarku.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Video na kojoj je prikazan intervju postao je popularan na društvenim mrežama, a korisnici su bili oduševljeni ovom toplom gestom.

- Iskreno, kako je to lijepo rekla, a nije to morala, kladim se da će ovo biti od životne važnosti - napisao je jedan korisnik Twittera.

Podsjetimo, ovo nije jedino dobro djelo koje je Kate učinila. Nedavno je donirala novac majci koja ima enorman račun za energiju zbog medicinskih aparata koji njezinoj kćeri osiguravaju da živi. Glumica je odmah intervenirala kako bi pomogla majci u nevolji te je donirala 17 tisuća funti obiteljskoj GoFundMe stranici.

