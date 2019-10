Disneyjeva zvijezda je režirala film za odrasle i uzela nagradu

Glumica Bella Thorne (22) ovog ljeta malo je izmijenila profesiju. Od karijere u Disney filmovima došla je do pornoindustrije. Snimila je prvi film za Pornhub pod nazivom 'Her & Him' za koji je zamjenik predsjednika Corey Price opisao kao modernu, seksualno eksplicitnu priču o Romeu i Juliji, prenosi LadBible.

Kako pišu strani mediji, u filmu se radi o dvoje ljubavnika koji imaju neobuzdanu seksualnu želju jedno za drugim. U pornouratku glume dobro znane zvijezde filmova za odrasle Abella Danger (23) i Small Hands.

Premijera filma bila je u Njemačkoj prošlo mjeseca na filmskom festivalu Oldenburg, a postao je dostupan i na internetu. Bella je za svoj prvi uradak dobila i nagradu za viziju na Pornhub Awards.

- Ljudi se boje snimiti ovakav film, u kojem je riječ o dominaciji i podčinjenosti između muškarca i žene i o tome kako veza može postati dosadna - kaže Bella.

Vijest da se ulazi u pornoindustriju Bella je objavila početkom godine.

- Ono što me inspiriralo za film je uobičajeno razmišljanje o vezi između muškarca i žene te njihovo borbi za dominacijom i kako se to primjenjuje i općenito na svijet, ne samo na seks - rekla je Bella.

