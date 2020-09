Karijeru je zapo\u010dela sa 16 godina. Oku\u0161ala se u manekenstvu i tada su joj rekli da bi za nju bilo najbolje da uzme satove glume. Nakon toga je potpisala ugovore za snimanje pet filmova za produkcijsku ku\u0107u Paramount i njezina karijera je krenula uzlaznom putanjom.\u00a0

S talijanskim filmom 'La Ciociara' osvojila je Oscara za najbolju \u017eensku ulogu i tako postala prva glumica u povijesti te nagrade, koja je osvojila kipi\u0107 za film koji nije bio na engleskom. I naredni filmovi u kojima je glumila bili su povezani s tom presti\u017enom nagradom. Film 'Ju\u010der, danas, sutra' iz 1963. dobio je Oscara za najbolji strani film, a 'Brak na talijanski na\u010din' bio je nominiran za Oscara.

Vrhunac njene karijere bio je 1964. kada je za ulogu u filmu 'The Fall of the Roman Empire' dobila milijun dolara. Ljudi su je obo\u017eavali, tijekom sedamdesetih je snimila desetke filmova u Italiji, a onda se 80-ih posvetila djeci, sinovima Edoardu (46) i Carlu, koji su tada bili tinejd\u017eeri. Unato\u010d tome \u0161to je slovila za glumicu koja je imala savr\u0161eno lice i tijelo, priznala je da je bila pod velikim pritiskom zbog svoga izgleda i holivudskih kriterija.

- Govorili su mi da mi je nos predug, usta prevelika i da moram i\u0107i na plasti\u010dnu operaciju - pojasnila je filmska ikona i dodala da se nije htjela mijenjati jer je vjerovala u prirodan izgled.

Na ljubavnom polju ba\u0161 joj i nije i\u0161lo jer se u po\u010detku razo\u010darala u ljubav. Isprva se spetljala s Caryjem Grantom s kojim je glumila u filmu 'Houseboat'. Dvije godine su bili skupa, a onda je ljubav 'pukla' i vi\u0161e nikad nisu bili u dobrim odnosima. Udala se kasnije za Carla Pontija, kojeg je upoznala kada je njemu bilo 37 godina, a njoj 16.\u00a0

Nakon njega,\u00a0glumica se vi\u0161e nikad nije upu\u0161tala u veze s drugim mu\u0161karcima niti im je dopu\u0161tala da pomisle da bi mogla biti njihova. Ostala je vjerna svom Pontiju sve do njegove smrti 2007. godine. O ponovnoj udaji, istaknula je tada, ne razmi\u0161lja uop\u0107e.\u00a0

-\u00a0Nikada vi\u0161e se ne\u0107u udati. Nemogu\u0107e je voljeti dva puta u \u017eivotu - poru\u010dila je.\u00a0

Kao uva\u017eena go\u0161\u0107a na Brijunima Titu je pripremala \u0161pagete, a on njoj \u0161trudlu. Kod njega je provela 15 dana, a\u00a0do\u0161la je svojim sinom koji je tada imao godinu i pol dana.

-\u00a0Ona je za vrijeme posjete radila umake za \u0161pagete u velikim koli\u010dinama, bilo je veli\u010danstveno. Tito je zauzvrat spremio zagorsku \u0161trudlu sa jabukama. Tijesto je razvla\u010dio na stolu. U\u017eivao je u tome - rekla je sestra Jovanke Broz.\u00a0