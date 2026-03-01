'Divlja djevojka' pop industrije prošla je pravi pakao, dugo ju je zlostavljao vlastiti producent

Američka pjevačica Kesha, nekoć sinonim za bezbrižne pop himne prekrivene šljokicama, prošla je nevjerojatnu transformaciju od globalne "party-girl" ikone do simbola umjetničke slobode. Njezin put obilježen je vrtoglavim uspjehom, desetljetnom pravnom bitkom koja joj je zamalo uništila karijeru te hrabrim suočavanjem s teškim bolestima. Danas, kao neovisna glazbenica, Kesha je vratila kontrolu nad svojom glazbom, ali i nad vlastitom pričom.

Karijera Keshe Rose Sebert, rođene 1. ožujka 1987. u Los Angelesu, započela je puno prije nego što je svijet čuo za nju. S 18 godina potpisala je ugovor s producentom Łukaszom "Dr. Lukeom" Gottwaldom, no pravi uspjeh dugo je izostajao. Mnogi se ne sjećaju da je upravo njezin vokal, iako nepotpisan i neplaćen, krasio globalni hit Flo Ride "Right Round" iz 2009. godine. Ironično, dok je pjesma svirala na svakom radiju, Kesha je, kako je kasnije priznala, jedva imala novca za osnovne životne potrepštine.

Sve se promijenilo krajem iste godine izlaskom singla "Tik Tok". Pjesma je postala globalni fenomen, provevši devet tjedana na vrhu Billboardove Hot 100 ljestvice, a njezin debitantski album Animal (2010.) zacementirao je njezin status zvijezde. Njezin imidž divlje djevojke koja se budi "osjećajući se kao P. Diddy" i pere zube bocom Jack Daniel'sa definirao je jednu eru pop glazbe.

Foto: Mario Anzuoni

Iza kulisa blještave pop fasade odvijala se drama koja će joj obilježiti život. Godine 2014. Kesha je podnijela tužbu protiv Dr. Lukea, optužujući ga za desetljeće seksualnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. Tvrdila je da ju je drogirao i silovao te da je njegovo neprestano kritiziranje njezina izgleda dovelo do teških poremećaja prehrane. Dr. Luke je sve optužbe negirao i uzvratio tužbom za klevetu, čime je započela pravna bitka koja je trajala gotovo deset godina.

Zbog ugovornih obveza s njegovom izdavačkom kućom Kemosabe Records, Keshina karijera bila je praktički zamrznuta. Iako je pokret #FreeKesha dobio podršku obožavatelja i kolega poput Taylor Swift i Lady Gage, sud je odbio raskinuti njezin ugovor. Slučaj je konačno riješen nagodbom u lipnju 2023., samo mjesec dana prije zakazanog suđenja.

Upravo je pritisak industrije i zlostavljanje koje je navodila u tužbi bio okidač za njezine zdravstvene probleme. Godine 2014. provela je dva mjeseca u rehabilitacijskom centru zbog anoreksije i bulimije, a kasnije je priznala da ju je pritisak da bude mršava doveo do ruba, opisujući kako su joj liječnici rekli da je njezino stanje usporedivo s posljedicama srčanog udara.

Foto: Mario Anzuoni

No, to nije bio kraj njezinim zdravstvenim izazovima. Godine 2022. dijagnosticirana joj je obična varijabilna imunodeficijencija (CVID), rijedak autoimuni poremećaj koji slabi imunološki sustav. U intervjuu za magazin Self otkrila je da je početkom 2023. "skoro umrla" zbog komplikacija nakon postupka zamrzavanja jajnih stanica, što je njezin oslabljeni imunološki sustav dodatno pogoršao.

Kesha je godinama otvoreno govorila o svojoj seksualnosti, postavši važan glas unutar LGBTQ+ zajednice. Još 2013. izjavila je da je biseksualna, no kasnije je pojasnila svoj stav, odbijajući se svrstati u stroge kategorije.

​- Nisam gay. Nisam straight. Ne znam što sam. Volim ljude. Odbijam biti bilo što, osim otvorena za sve - izjavila je 2022. godine.

Njezina glazba i javni nastupi postali su platforma za promicanje ljubavi i prihvaćanja, a za svoj aktivizam primila je i nagradu organizacije Human Rights Campaign.

Nakon raskida ugovora s Kemosabe Recordsom krajem 2023., Kesha je napokon postala slobodna. Osnovala je vlastitu izdavačku kuću, Kesha Records, i u srpnju prošle godine objavila svoj prvi neovisni album Period. Album, najavljen povratničkim singlom "Joyride", označava njezino ponovno rođenje – povratak prepoznatljivom pop zvuku, ali ovaj put pod njezinim uvjetima.