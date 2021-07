Curtis James Jackson III, poznatiji kao 50 Cent danas slavi 46. rođendan, no možda je i bolje da ne znamo kako. Naime, činjenica da je umjetničko ime uzeo od Kelvina Martina, brooklynskog pljačkaša iz osamdesetih, govori dovoljno sama za sebe. Reper je jednostavno utjelovljenje onoga što zovemo zločestim dečkom i jedan od onih na koje majke upozoravaju djecu kad govore o tome da se čuvaju 'lošeg društva'.

Rođen je u južnom dijelu njujorške četvrti Queens. Odrastao je bez oca, a majku su mu ubili kad je imao sedam godina. Živio je sa bakom i djedom, a životni mu je san bio baviti se boksom. Umjesto toga, s dvanaest godina počinje dilati kokain.

- Otvoreno sam rekao baki i djedu da dilam drogu - izjavio je svojedobno.

Prvi put je uhićen s 15 godina. Policija je tad osim kokaina kod njega pronašla i vatreno oružje. 1994. je ponovno uhićen. Ovaj put zbog posjedovanja heroina, kokaina i oružja. Osuđen je na devet godina zatvora, ali je odslužio 6 mjeseci.

Repati je počeo kad je izašao iz zatvora s prijateljima u podrumu, a uskoro je upoznao Jam Master Jaya iz Run DMC-a koji ga je naučio kako pisati pjesme i sve što je trebao znati o glazbi i produkciji.

Karijera mu se u početku zasnivala na tome da žestoko vrijeđa koga stigne i nikoga ne štedi. Posebno se okomio na kolegu repera Ja Rulea kojega je, kako piše Rolling Stone, iskreno - mrzio.

Izdao je album koji je bio uspješan na lokalnoj sceni, počeo se probijati do vrha, ali prije nego što je trebao dobiti svoju veliku priliku - otići na turneju s Nasom - završio je u bolnici. Naime, 2000. godine u njega su ispalili 9 hitaca ispred bakine kuće. Ustrijeljen je u šaku, ruku, obje noge, kuk, prsa i lijevi obraz.

Nakon što je vidio da s dečkima izvlači deblji kraj, reper se okomio na žene. Majka starijeg sina, Shaniqua Jackson, s njim je raskrstila nakon što je nasrnuo na nju pred njezinom kćeri, a 2009. godine optužila ga je da je podmetnuo požar u kući u kojoj je živjela s njegovim sinom. Medijima je ispričala kako joj je pjevač prijetio da će je "koknuti" kada se bude najmanje nadala.

2013. reper je polomio vrata kako bi provalio u sobu u koju se zaključala njegova bivša djevojka i majka njegovog drugog sina, Daphne Joy, te ju je potom udario i ozlijedio. Tijekom divljanja lomio je namještaj po kući, Daphne se skrivala u kupaonici, a ukupnu štetu koju je napravio procijenili su na oko sedam tisuća dolara.

Nedavno se okomio i na vlastitog sina kojem je na Instagramu napisao da ne bi imao ništa protiv toga da ga udari autobus. Naime, repera je iz takta izbacilo to što se njegov sin Marquise Jackson fotografirao sa sinom njegovog suparnika Supremea McGriffa.

Podsjetimo, Supreme i 50 Cent u sukobu su dugi niz godina, a navodno je Supreme dao ubiti 50 centa. Narkobos trenutno je u zatvoru i osuđen je na doživotnu kaznu zbog urote za ubojstvo te masovno krijumčarenje droge.

Jedan od najsvježijih skandala je onaj u kojem se reper narugao autističnom dečku.

Naime, na Instagramu objavio snimku u kojoj se ruga zaposleniku aerodroma u Cincinnatiju.

- Pogledajte ga, jeb*** je napušen! - govori reper u videu.

Na kraju se ispostavilo da je riječ o Andrew Farellu (19) koji boluje od autizma te zbog bolesti ima poteškoća u komunikaciji. Osim autizma, Andrew ima i Aspergerov sindrom, a i sluh mu je teško oštećen.

- Incident u zračnoj luci posljedica je strašnog nesporazuma. Jako mi je žao što sam uvrijedio ovog mladića. Nije mi bila namjera uvrijediti ni njega ni osobe s poteškoćama. Osobno sam se ispričao njemu i njegovoj obitelji - rekao je 50 Cent za Page Six.

No dječak s autizmom nije jedini kome se reper pokušao narugati. Učinio je to i svojem rivalu Rick Rossu kad je objavio trinaestominutni video snošaja u kojem je glavna zvijezda Rossova djevojka Lastonia Levinston, no Rick nije u videu. Srećom, njujorški sud nije imao sluha za ovu 'neslanu šalu', a 50 Cent je na kraju Lastoniji morao platiti 14 milijuna kuna odštete zbog duševnih boli.