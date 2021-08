Poznati dizajner Marc Jacobs (58) na Instagram profilu objavio je fotografiju s novog estetskog zahvata kojemu se podvrgnuo.

Jacobs ne skriva da se voli 'popravljati'. Ovaj put radilo se o faceliftingu koji je platio oko 315 tisuća kuna.

- Imam neke ožiljke oko ušiju i lice mi je natečeno, a i po vratu su mi masnice, no i dalje objavljujem fotografije na Instagramu. Nije me briga. Radim sve što i inače, a to je da živim svoj život i dijelim ga sa svakim koga zanima - rekao je Marc za modni magazin Vogue.

Faceliftigu se podvrgnuo, kako kaže, zbog opuštene kože na vratu i licu. Prije operacije morao je piti tablete za bolove i biti pod nadzorom liječničkog tima.

- Sviđa mi se rezultat zahvata, jako sam sretan - istaknuo je.

Podsjetimo, modni dizajner je prije deset godina bio i na transplantaciji kose.

- Uvijek sam bio transparentan o mnogim stvarima. Primjerice, jednom kad sam došao na neki event, ljudi su me pitali: 'Zašto nosiš bejzbolsku kapu?' Rekao sam im: 'Bio sam na transplantaciji kose.' Ljude je zabavilo i oduševilo jer sam to otkrio - rekao je tada pa dodao:

- Iskreno, koja je razlika toga i ovog sad zahvata? Neću pokrivati svoje lice. Ne nosim sunčane naočale. Neću se sakrivati.