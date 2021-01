Modnog dizajnera Alexandera Wanga (37) optužili su za seksualne napade i zlostavljanje. Sve je, navodno, počelo još krajem prošle godine, a svu je prljavštinu iznio nepoznati korisnik Instagrama, koji je za sebe napisao da 'iznosi istinu o modnom svijetu'.

Na profilu je prenio više anonimnih poruka u kojima su ljudi pisali da ih je Wang drogirao, zlostavljao i silovao. Prije toga, model i dizajner Owen Mooney optužio je Wanga da ga je neprimjereno dirao u noćnom klubu 2017. godine.

Wang je ostavio trag u modnom svijetu što se tiče svojih radova. Godine 2009. mu je CFDA dodijelila godišnju nagradu Swarovski za dizajn ženske odjeće. Potom je 2012. imenovan kreativnim direktorom Balenciage i postao jedan od rijetkih Amerikanaca koji je bio na vrhu pariškog luksuznog modnog brenda. Stvarao je kreacije za brojne slavne zabave, kao što je Met Gala. Njegovi radovi mnogo su puta viđeni na crvenom tepihu.

Prve glasine o neprimjerenom ponašanju pojavile su se još 2017. kada su ga transseksualci optužili za seksualno zlostavljanje. Godinu prije toga je Florence Welch (34) ispričala kako Wang podvaljuje ljudima votku lažući da je to voda. Prije dvije godine Azelia Banks je objavila snimku na kojoj Wang neprimjereno dodiruje transseksualne žene, no sve dosad svi ti navodi nisu se ozbiljno shvaćali.

Oko skandala oglasio se i sam Alexander Wang.

- Najprije želim se obratiti ljudima koji su mi pomogli da ovaj brend izgradim u ovo što je danas te da kažem nešto o lažnim, izmišljenim i uglavnom anonimnim optužbama protiv mene. Iako sam uvijek bio aktivan u društvenom životu i išao na okupljanja, zabave i koncerte na kojima je bilo alkohola i droge, suprotno onome za što me se optužuje, nikad nisam iskorištavao druge u seksualnom smislu niti ih prisiljavao na nešto. Nikad nisam koristio svoj status i slavu za to. Ove neutemeljene optužbe počele su na društvenim mrežama, a pokrenuli su ih profili koji uporno ne poštuju važnost dokaza i provjeravanja informacija. Prioritet mi je dokazati da su ove optužbe lažne i da su potaknute oportunističkim motivima. Važno je dići glas, no bitno je i da su optužbe istinite. Naš tim čini sve kako bi istražio ove optužbe i obećavamo da ćemo ostati iskreni i transparenti tijekom tog procesa. Sretni smo što nam dolazi podrška sa svih strana, želimo zahvaliti našim zaposlenicima, klijentima i kolegama što stoje uz nas - rekao je Wang.

Uskoro će se cijela stvar naći na sudu.

- Modna industrija se davno trebala obračunati s čestim i uznemirujućim zlostavljanjem modela. Posljednjih godina zastupala sam mnoge koji su optuživali Paula Marciana, Brucea Webera i druge. Modeli nisu rekviziti, imaju ista prava kao i drugi - rekla je Lisa Bloom, koja se dugi niz godina bavi ovakvim slučajevima.

Prisjetimo se, dizajner Wang je 2019. godine ljetovao u Hrvatskoj i hvalio se snimkama s Jadrana. Uživao je na jahti koja je bila usidrena u blizini Dubrovnika.