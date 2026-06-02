DJ Carl Cox stiže u Hrvatsku!

DJ Carl Cox dolazi u Hrvatsku! U organizaciji BSH Events, legendarni umjetnik po prvi put nastupa u ambijentu Cave Romane u Vinkuranu 7. kolovoza.

Ovo je premijerno gostovanje Coxa na BSH događanjima, a inače su svi ovogodišnji BSH eventi rasprodani. Cox će za njihove evente biti vrhunac sezone pred domaćom i međunarodnom publikom.

Foto: PROMO

DJ Cox ima bogatu karijeru koja traje već 30 godina te je pionir britanskog rave pokreta, sudjelovao je u samim počecima acid house revolucije i bio među umjetnicima koji su oblikovali zvuk i kulturu koja danas dominira svjetskim dancefloorovima.

Njegovi projekti i izdanja, od kultnog mix albuma F.A.C.T., koji se smatra jednim od najvažnijih techno izdanja 90-ih, do vlastite izdavačke kuće Intec Records, koja je lansirala i podržala brojne izvođače scene, samo su neki od njegovih zabilježenih radova.

Foto: PROMO

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima rezidencija na Ibizi, gdje je tijekom 15 godina izgradio jednu od najutjecajnijih klupskih večeri, redovito rasprodanu i prepoznatu kao simbol elektroničke produkcije. On ni danas ne usporava, već nastupa na svjetskim pozornicama i pokreće nove projekte.

Nastup Coxa održava se uz podršku Općine Medulin i Turističke zajednice, a ulaznice za događaj dostupne su putem platforme Entrio.hr.