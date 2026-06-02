Obavijesti

Show

Komentari 0
OVOGA LJETA

DJ Carl Cox stiže u Hrvatsku!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
DJ Carl Cox stiže u Hrvatsku!
4
Foto: PROMO

BSH dovodi techno legendu 7. kolovoza u spektakularni kamenolom Istre, uz domaću i međunarodnu publiku

Admiral

DJ Carl Cox dolazi u Hrvatsku! U organizaciji BSH Events, legendarni umjetnik po prvi put nastupa u ambijentu Cave Romane u Vinkuranu 7. kolovoza.

POVRATAK Carl Cox s prijateljima osvaja Exitovu Dance Arenu 2014.
Carl Cox s prijateljima osvaja Exitovu Dance Arenu 2014.

Ovo je premijerno gostovanje Coxa na BSH događanjima, a inače su svi ovogodišnji BSH eventi rasprodani. Cox će za njihove evente biti vrhunac sezone pred domaćom i međunarodnom publikom.

Foto: PROMO

DJ Cox ima bogatu karijeru koja traje već 30 godina te je pionir britanskog rave pokreta, sudjelovao je u samim počecima acid house revolucije i bio među umjetnicima koji su oblikovali zvuk i kulturu koja danas dominira svjetskim dancefloorovima.

PROMO Danas počinje emitiranje Exitovog Life Streama - Carl Cox, Ofenbach, Nina Kraviz...
Danas počinje emitiranje Exitovog Life Streama - Carl Cox, Ofenbach, Nina Kraviz...

Njegovi projekti i izdanja, od kultnog mix albuma F.A.C.T., koji se smatra jednim od najvažnijih techno izdanja 90-ih, do vlastite izdavačke kuće Intec Records, koja je lansirala i podržala brojne izvođače scene, samo su neki od njegovih zabilježenih radova.

Foto: PROMO

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima rezidencija na Ibizi, gdje je tijekom 15 godina izgradio jednu od najutjecajnijih klupskih večeri, redovito rasprodanu i prepoznatu kao simbol elektroničke produkcije. On ni danas ne usporava, već nastupa na svjetskim pozornicama i pokreće nove projekte.

PROMO Exitov Life Stream s Coxom, de Witte, Kravitz i Ofenbachom
Exitov Life Stream s Coxom, de Witte, Kravitz i Ofenbachom

Nastup Coxa održava se uz podršku Općine Medulin i Turističke zajednice, a ulaznice za događaj dostupne su putem platforme Entrio.hr.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju

Popularna pjevačica Severina posjetila je u ponedjeljak izložbu Dimitrija Popovića 'Rođendanska noć' povodom 100 godina rođenja Marilyn Monroe. Za tu je priliku odabrala odvažnu modnu kombinaciju
Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu
PREPOZNAJETE GA?

Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu

Morana Zibar u Potjeri je proslavila rođendan, a natjecatelji su uspjeli biti bolji od nje u završnoj potjeri pa su kući otišli s 14.500 eura. Jedan od natjecatelja bio je i novinar i reporter RTL-a
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 2. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026