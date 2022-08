DJ Guz po prvi put će nastupiti u Dubrovniku na festivalu: 'Jedva čekam. Bit će to pravi spektakl'

Jedna od najpopularnijih ljetnih destinacija na našoj obali ugostit će vrhunska svjetska i regionalna glazbena imena. U subotu 13. kolovoza u sklopu elektronskog Ragusa Music Festivala u Dubrovniku, u klubu Lazareti nastupit će 'majstori' tech house glazbe.

Na pozornicu kluba Lazareti prvi će se popeti mladi Bruns Lay koji je nakon studija u Engleskoj ostvario suradnju s brojnim izdavačkim kućama (Talk of the town, Baikonur Recordings, Aquarius) te plasirao svoj prvi remiks 'Jesen' Sare Renar. Bruns je najpoznatiji po pjesmi 'One night' koju ima sa Zembom Latifom i Full Ferryem. S njim će nastupiti i Recep, hrvatski producent i DJ.

Nakon vrhunskog tech dvojca publiku će zagrijati DJ Lorenzo koji je dobro poznat slovenskoj i hrvatskoj publici. Veliki spektakl priredit će Nizozemski glazbenik Guz koji nakon Tomorrowlanda u Belgiji prvi put dolazi u Hrvatsku. Kako kaže, jako je uzbuđen.

- Ne mogu dočekati. Ovo je moj prvi put u Hrvatskoj, a činjenica da za prvi put nastupam baš u Dubrovniku još me više uzbuđuje. Siguran sam da Dubrovčanima donosim nezaboravan spektakl - ispričao je Guz koji nam je otkrio kako će na festivalu pustiti novi singl "What A Life" na kojem je surađivao s glazbenikom John Summitom i Stevie Appletonom.

Guz je ujedno i najveće ime ovog festivala, a karijeru je započeo s izdavanjem velikog singla "Dancing Kinda Close" koji broji 5 milijuna streamova na Spotifyu.

Publika će nakon Guza imati priliku čuti najnovije hitove njegovog sunarodnjaka DJ-a i producenta Lennarda klein Gebbinka koji je javnosti poznat kao Wedamnz. Mladi Nizozemac koji slovi kao 'mashup-kralj' nedavno je nastupio i na ovogodišnjem Ultra Music Festivalu u Splitu.

Iz Austrije, točnije iz Salzburga stiže i glazbeni producent i DJ Toby Romeo koji je najpoznatiji po pjesmi 'Where the Lights Are Low' s Felixom Jahnom. Također je nastupao na međunarodnim glazbenim festivalima kao što su Parookaville i Electric Love.

Završnicu festivala zaključit će Fynolla i Altitude, DJ-evi iz Zagreba.

Dubrovačka publika moći će cijeli dan uživati u zvukovima elektronske glazbe jer zagrijavanje za festival počinje u 12 sati do 17 na Copacabana plaži, a cijeli spektakl u kamenoj Lazareti oazi kreće od 18 i trajat će sve do 6 ujutro.

Ulaznice za festival dostupne su preko sustava Entrio.

