Dj-ica: Uznemiravao me je u Dubrovniku jer sam crnkinja. Javila joj se i Danijela Dvornik

Popularna DJ-ica Angel Arutura, koja na Instagramu ima više od 74 tisuće pratitelja, podijelila je neugodno iskustvo iz Dubrovnika, gdje ju je prilikom snimanja DJ seta na plaži uznemiravao nepoznati muškarac.

- Danas sam pokušala snimiti DJ set prije nego što je došao muškarac i počeo me uznemiravati. Snimao me i fotografirao bez mog dopuštenja, prilazio mi je blizu. Kad sam ga zamolila da prestane i ljubazno mu rekla da mi nije ugodno, odbio je otići. Nastavio je sjediti pokraj mene, zuriti u mene, a naposljetku me uspio zastrašiti te sam se spakirala i otišla - ispričala je DJ-ica na Instagramu, dodavši kako se u tom trenutku osjećala izuzetno nesigurno i ranjivo.

Foto: Instagram

Angel, koja je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, nije skrivala koliko ju je incident potresao.

- Bila sam sama, u stranoj državi, vidno uznemirena. Osjećala sam se toliko nesigurno i, iskreno, još uvijek sam potresena. Biti crnkinja je iscrpljujuće. Zahvaljujem Bogu da je u blizini bio par koji je svemu svjedočio. Bila sam u osamljenom području blizu litice, moglo se dogoditi bilo što. Iskreno, još uvijek sam jako, jako, jako potresena - dodala je.

Na njezinu objavu reagirali su brojni poznati i nepoznati pratitelji, pružajući joj podršku, među njima i slavna manekenka Cara Delevingne.

- Ovo je tako neugodno za gledati. Kakva užasna i uznemirujuća situacija. Tako si se dobro snašla i žao mi je što si bila prisiljena otići - napisala joj je manekenka.

No u raspravu se uključila i Danijela Dvornik.

- Djevojko, vidiš ono što želiš vidjeti. Za tebe je uvijek problem to što si crnkinja, to su kompleksi koje nosiš iz prošlosti. Kao žena, mogu razumjeti tvoj problem s ovim muškarcem, ali ovo se moglo dogoditi bilo kojoj bjelkinji - poručila joj je Danijela.

U komentarima su se pojavili i navodi da je muškarac koji joj je prišao lokalni aktivist koji je, navodno, pokušao ukazati da nije dozvoljeno snimati DJ set na toj plaži. Unatoč svemu, Angel je poručila kako joj je glazba prostor slobode i samoizražavanja koji si je sama stvorila, i da neće odustati.

U komentarima su joj se javili i hrvatski korisnici koji su tvrdili kako se ne radi o rasizmu u tom slučaju.

- Nevjerojatno je glupo ovo predstavljati kao rasizam. Dubrovnik je grad u kojem su dobrodošli ljudi svih religija i rasa. Muškarac koji 'uznemirava' ovu ženu svojom prisutnošću je lokalni aktivist koji se zalaže za zaštitu pomorskog javnog dobra. Njegov je stav da dotična žena nema dopuštenje za korištenje javne plaže u svrhe snimanja svoje glazbe. I to je sve o čemu se radi, nema nikakvog rasizma - napisao je netko.

- Svi pretjerujete - počeo je korisnik pa dodao: 'Došao je do nje kako bi joj objasnio da joj nije dopušteno raditi na javnoj plaži jer svi u Dubrovniku žele zaraditi novac od područja koje pripada ljudima'.