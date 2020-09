DJ Tanner iz 'Pune kuće' na meti kritika jer ju muž drži za dojku

<p>Glumica <strong>Candace Cameron Bure</strong> (44), poznata po ulozi <strong>D.J. Tanner</strong> u komedijama 'Puna kuća' i 'Punija kuća', našla se na meti kritika nakon što je na Instagramu objavila fotografiju sa suprugom i bivšim hokejašem <strong>Valerijem Bureom</strong> (46). </p><p>Pozirali su na mostu, a Valerij ju je držao za dojku. Ona je inače pobožna katolkinja pa na društvenim mrežama ima puno obožavatelja vjernika. Njima je takva fotografija zasmetala.</p><p>No glumica je imala spreman odgovor. </p><p>- Za sve vas kršćane koji preispitujete moju objavu s muževom rukom na mojim grudima, mužem s kojim sam 24 godine, misleći da je to neprimjereno, nasmijavate me jer to je moj muž - poručila im je. </p><p>Dodala je kako im je zabavno te je može dirati kad god želi i kako se nada da želi.</p><p>- To je ono što čini zdrav i dobar brak te vezu. Žao mi je ako sam vas uvrijedila. Zapravo, nije mi žao. Drago mi je da nam je zabavno nakon toliko godina. Može me dirati cijeli dan - zaključila je. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>