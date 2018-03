DJ Toni Dalić: Izbornikov sin novi je kralj domaćih diskoteka

Toni Dalić (25) preko zime elektroničku muziku pušta u zagrebačkim klubovima, a prošlo je ljeto puštao u klubu na Zrću. U nogometnom drugoligašu Varaždinu sin izbornika Zlatka Dalić (51) ima funkciju dopredsjednika.

Uz fakultet i nogometne obaveze, Toni razvija svoj hobi, a to je puštanje glazbe. S godinama je bio sve uspješniji, pa je i interes klubova da im bude DJ bivao sve veći. Najveći je pomak napravio lani, kad je puštao muziku na jednoj od naših najpopularnijih ljetnih destinacija. Došli su ga poslušati majka Davorka i otac Zlatko.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Zlatko Dalić se s reprezentacijom plasirao na Svjetsko prvenstvo u Rusiji

- Potkraj ljeta otišli smo čuti kako pušta i ostali smo cijelu noć. Nije to baš naš stil glazbe pa nismo zaplesali. Ali i bolje da ja ne plešem, nisam baš neki plesač - “priznao” nam je hrvatski nogometni izbornik.

Toni i pet godina mlađi brat Bruno su cijeli život bili vezani uz nogomet. Vole ga igrati, no otac ih je uspio odgovoriti od toga da se njime profesionalno bave. Najvažnije mu je bilo školovanje. Toni je tako završio informatiku, a Bruno studira menadžment na američkom fakultetu u Zagrebu.

- U nogometu previše ovisiš o drugim stvarima i o drugim ljudima te to može ljude baciti u očaj. Zato sam im rekao da se prvo moraju školovati, a nogomet ako se dogodi. Isto govorim i roditeljima kad me pitaju za djecu, kakvi su im sinovi nogometaši... Sugeriram im da se prvo pobrinu za školovanje - rekao je Dalić.

Foto: Privatni album

U tome su supružnici Dalić i uspjeli, obojica su prvo 'riješili' školovanje, a nogomet ili puštanje elektroničke glazbe dolaze tek “usput”, odnosno to je hobi.

Uspio je Dalić zadržati i zajedništvo u obitelji, bez obzira na to što je godinama kao nogometni trener radio izvan Hrvatske, najviše na Bliskom istoku. Zadnji klub koji je trenirao prije preuzimanja hrvatske nogometne reprezentacije bio je Al Ain iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Tamo je drugačiji način života, nakon sedam godina osjetio sam da se moram vratiti i odmoriti. Oni dobro plaćaju, no nije sve u novcu - izjavio je Dalić.

Foto: Privatni album

Priznao je da mu je bio san postati izbornik, no zbog stanja u hrvatskom nogometu su i on te supruga i djeca u početku bili uplašeni.

No bila im je to i prilika da više vremena provode zajedno što, kad im obaveze dopuštaju, redovito i čine. Često odlaze na zajednička putovanja izvan Hrvatske, a prošlog su ljeta proveli nekoliko tjedana na Jadranu. Toni je to spojio s hobijem, puštanjem muzike, a s nastupima se često hvali fotografijama na društvenim mrežama.