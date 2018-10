'Django' je u Hrvatskoj vratio vid: 'Sada mogu opet glumiti...'

Talijanski glumac Franco Nero (76), poznatiji kao 'Django' iz špageti - vesterna osamdesetih i po ulozi u filmu 'Bitka na Neretvi', nekoliko dana poslije američkog glumca Armanda Assante (69), i on je operirao oči u zagrebačkoj Klinici Svjetlost. Riješio je problem s mrenom i dioptrijom, a došao je na preporuku samog Armanda.

- Najsretniji sam kada sam na setu. Volim stvarati, radim cijeli život i to me veseli. U potpunom posvećivanju svojoj najvećoj ljubavi – glumi, do sada me u velike sputavao loš vid, a s godinama on se pogoršavao. Od danas više tih problema nema jer savršeno vidim sve oko sebe - rekao je zadovoljan Franco koji trenutno boravi u Hrvatskoj zbog snimanja filma 'The Match'.

- Svoje je probleme s vidom mogao riješiti kod svojih doktora u Rimu ili Londonu, ali došao je ipak u Hrvatsku na usmenu preporuku kolege glumca i dugogodišnjeg prijatelja. Čini se da ipak netko iz malene Hrvatske može biti konkurentan najboljim svjetskim oftalmološkim klinikama - rekao je netom nakon uspješno provedene operacije dr. Nikica Gabrić.

- O meni su mu pričali Ivanka Trump i Vladimir Kraljević. Naravno da mi je to čast što slavni glumci koji mogu birati gdje će se operirati dođu baš kod mene. No to je velika promocija i za Hrvatsku, naš turizam i stručnost - kaže Gabrić.