Glumac Daniel Craig (53) nije jedini koji ne planira svojoj djeci ostaviti svoje bogatstvo nakon što umre. Pogledajte čija još djeca ne mogu računati na pozamašna nasljedstva.

Tako djeca Georgea Lucasa (77), koji je stvorio serijale 'Ratovi zvijezda' i 'Indiana Jones' neće dobiti ništa. Lucasovo bio "težak" više od 6 milijuna dolara nakon što je Disneyju prodao prava na 'Ratove zvijezda. Ipak, većinu toga odmah je donirao u obrazovne svrhe.

Akcijski glumac Jackie Chan (67), čiji imetak se procjenjuje na otprilike 350 milijuna dolara planira sve donirati. Njegov sin Jaycee (38) neće dobiti ništa jer, kako kaže Jackie, 'ako je dovoljno sposoban, sam će zarađivati'.

Svjetski poznati chef Gordon Ramsay (54) svoje petero djece neće usrećiti s dijelom svojih 153 milijuna dolara.

- Taj novac definitivno ne ide njima. Ne radim to iz zlobe, već da ne budu razmaženi - izjavio je Ramsay.

U objavi iz 2015. s kojom je obznanio da je na svijet dočekao kćer Maximu, osnivač Facebooka Mark Zuckerberg (37) najavio je kako će '99% njezinog nasljedstva biti donirano'. U međuvremenu je dobio i sina, a isto će se odnositi i na njega.

- Želimo da odraste u boljem svijetu nego što je on danas. Radit ćemo na tome, ne samo zato što te volimo, nego zato što imamo moralnu dužnost prema djeci sljedeće generacije - napisao je Zuckerberg tada.

Bračni par Ashton Kutcher (43) i Mila Kunis (38), koji zajedno vrijede gotovo 300 milijuna dolara također se vode takvom idejom.

- Dat ćemo sav svoj novac dobrotvornim organizacijama. Moja djeca žive vrlo povlašten život, a ni ne znaju to - izjavio je jednom prilikom.

Glazbenik Sting (69) objasnio je da nitko od njegove šestero djece ne može računati na njegovih 300 milijuna dolara.

- Što zaradim, to moja supruga i ja potrošimo. Oni će morati raditi. Moja djeca znaju to i rijetko me pitaju izašto, što cijenim - rekao je Sting u 2014.

Isto mišljenje dijeli i Elton John (74), koji svojim sinovima neće ostaviti ni trunak svog bogatstva nakon što umre.

- Oni nisu normalna djeca niti se pretvaram da jesu. Ali moraju imati nekakav privid normalnosti i poštivati novac i posao - izjavio je John.