Djeca s posebnim potrebama iz 'Supertalenta': Pripreme su bile naporne. Mi smo već pobjednici

Teško je izdvojiti trenutak koji je žiri najviše dirnuo. Vjerujemo da ih se dojmila cijela priča i ono što je u pozadini naše priče. Ako bi ipak trebali izdvojiti jedan trenutak, možda bi to bila pojava sretnih i nasmijanih učenika na pozornici prije i poslije nastupa koji je nosio sa sobom snažnu poruku i vrtlog emocija, poruka je učiteljica djece s posebnim potrebama iz OŠ Novska. Oni u posljednjoj epizodi 'Supertalenta' nisu nikoga ostavila ravnodušnima.

Plakalo se ispred malih ekrana, a plakao je i odveć strogi žiri nakon njihovog emotivnog nastupa. Razgovarali smo sada s njihovim učiteljicama koje su nam otkrile kako su izgledale pripreme za nastup, koliko je četiri 'da' značilo učenicima te kako se nose s predrasudama od kojih ne mogu pobjeći u današnjem društvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svoju točku ova djeca žiriju su najavila kao iznenađenje. Riječ je bila o vrlo emotivnoj predstavi o različitostima među djecom zbog koje je Martina Tomčić od produkcije tijekom njihove izvedba dobila i maramice, plakala je i Maja Šuput, a emocije nisu skrivali ni Davor Bilman i Fabijan Medvešek, kao ni publika. Suze je brisao i Frano Ridjan. Kažu nam, svjesni su da je njihov nastup pobudio razne emocije u svima.

- Naš nastup je svakako pobudio različite i brojne emocije kod svih gledatelja, naših učenika, roditelja i žirija. Poruka koju smo htjeli poslati svojim nastupom doprijela je do onih koji su nas htjeli i mogli shvatiti. Vjerujemo da su neki sebe ili sebi bliske osobe, prepoznali u dijelovima naše priče pa je sigurno i to bio razlog takvim snažnim emocijama. Cijela priča izazvala je cijeli spektar emocija, od radosti i razigranosti, do tuge i razočaranja te na kraju ponosa, zajedništva i zahvalnosti - rekli su nam.

Foto: Nova Tv

Pripreme za nastup su bile svakodnevne, a za dječicu izuzetno naporne i zahtjevne.

- Poslije nastupa i nakon što su se emocije stišale, naši učenici su, prije svega, bili ponosni na sebe i zajednički nastup. Nakon uspješnog nastupa osjetilo se olakšanje i sreća. Dirnule su ih pohvale i reakcije žirija i publike, osjećali su se kao pobjednici, što za nas i za svoje roditelje oni i jesu - otkrile su učiteljice pa dodale:

- Voljeli bi se ovom prilikom zahvaliti svima onima koji su nam pomogli u ovom našem projektu. Postoje osobe koje su nama posebne i koje su uvelike pridonijele našem projektu, a to su naša Ljubica Rašo Belši koja je napisala ovu našu predivnu priču i Lucija Grdur koja je bila s nama u stvaranju cijelog procesa.

Foto: Privatni album

Djecu s posebnim potrebama u talent show je pozvao Davor, a u najavi je otkrio da redom iz Novske. Pitali smo učiteljice i tko je dječici najdraži član žirija.

- Cijelo iskustvo sudjelovanja na 'Supertalentu' našim učenicima je neprocjenjivo i uspomena za cijeli život. Svatko od njih ima svojega favorita u žiriju, a obzirom da naši učenici vole pratiti 'Supertalent', cijela ta priča za njih je posebno velika i važna - otkrile su nam.

Foto: Privatni album

Nakon nastupa publika i žiri ustali su se i zapljeskali dječici, a prošli su dalje sa četiri 'da'. Njihov svaki dan u školi je različit, a svakodnevne aktivnosti uključuju razvoj vještina za svakodnevni život i samostalno funkcioniranje u zajednici.

- Veliki naglasak je na usvajanju znanja i vještina kroz igru i iskustveno učenje. Svi smo mi različiti, pa tako i naši učenici. Vrijeme koje provodimo zajedno u školi je maksimalno prilagođeno našim učenicima i njihovim sposobnostima - ispričali su nam.

Foto: Privatni album

Roditelji djece s teškoćama u razvoju svakodnevno se susreću s izazovima odrastanja kao i ostali roditelji. Međutim, pred njima su i brojni različiti izazovi ovisno o teškoći djeteta, što zahtjeva dodatno strpljenje, pristupačnost i snagu.

- Ono što bi poručili roditeljima je da zadrže svoju snagu i vjeru u svoje dijete, a djeci da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti i sposobnosti te da životom koračaju svojim malim, ali snažnim i upornim koracima - rekli su nam.

Foto: Privatni album

Bilo da je riječ o djeci s posebnim potrebama ili onima s 'osnovnim' potrebama, svakodnevno se susreću s predrasudama. Pitali smo učiteljice i koliko je teško u takvim trenutcima nositi teret današnjeg društva.

- Živimo u društvu koje u teoriji tolerira različitosti, međutim nerijetko se susrećemo sa situacijama koje dokazuju suprotno. Svakodnevno smo okruženi predrasudama, ali zajedno kroz suradnju škole i roditelja, nastojimo predrasude razjasniti i ukloniti. Kroz godinu, naši učenici uključeni su u brojne aktivnosti škole i Grada, zajedno s ostalim učenicima i sugrađanima te na taj način potičemo inkluziju naših učenika i razvoj empatije ostalih sugrađana i učenika. Naša Osnovna škola i zajednica ljudi koja nas okružuje ulažu velike napore u stvaranju okruženja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, a koje je toplo, sigurno i podržavajuće za njihov rast i razvoj, uz prihvaćanje različitosti - zaključili su za kraj iz Osnovne škole Novska..