'Djeca se preplaše kad me vide zato što izgledam kao vještica'

Već sam i prije bila u Hrvatskoj. S majkom, njezinim tadašnjim suprugom, sestrama i pratnjom 1983. sam obišla mnoge jadranske otoke pa čak i Brijune, koji tad nisu bili dostupni za javnost, ispričala je za Gloriju Geraldine Chaplin (74).

Najstarija kći legendarnog Charlieja Chaplina, također glumica, na Brijunima trenutno snima nastavak filma 'Kralj Belgijanaca' u kojem glumi poljsku aristokratkinju i kraljevu prijateljicu. Geraldine se nekada bavila baletom, a uz uspomene, od baleta joj je ostala mršavost - glumica je visoka 165 centimetara, a ima samo 45 kilograma.

- Glumački posao zahtjeva potpunu posvećenost pa niti izvan seta ne izlazim sasvim iz lika kojeg igram. Zato si, dok radim, uskraćujem neke užitke - kaže Chaplin.

Na setu filma se, dodaje, dobro zabavlja.

- Scenarij i dijalozi su urnebesni. Nije riječ o bezazlenom smijehu kao u komediji situacije, nego se zapravo ismijavamo užasu koji se događa - zatvaranju granica, usponu isključivosti i nacionalizama svih vrsta. Smijeh je zapravo oružje kojim želimo raskrinkati i suprotstaviti se - smatra Geraldine. Misli da je sličnu stvar napravio i njezin otac komedijom 'Veliki diktator'.

- U njemu je ismijao Treći Reich i nacističkog vođu Adolfa Hitlera. Spletom okolnosti, zbog fizičke sličnosti, zamijenio ga je židovski brijač - priča Chaplin.

Novinaru Glorije ispričala je da se najbolje osjeća u Miamiju jer je ondje sve umjetno.

- U Miamiju sam nevidljiva kao i svatko drugi stariji od 28 godina. Najviše volim sjediti i promatrati predivne mlade mišićave homoseksualce s implantantima u listovima dok izlaze u šetnju sa svojim prekrasnim psima, a u vrtu im se šepure paunovi. I žene drže do sebe pa imaju implantante u obrazima, usnama i grudima - prepričava.

Otac joj je i kod kuće bio komičar.

- Osmero je djece želio valjda da ima publiku. Ipak, bio je i strog te inzistirao na tome da završimo fakultete, što nitko od nas nije napravio - prisjetila se Geraldine.

S trojicom braće i četvero sestara uopće nije povezana.

- Otkako je majka preminula 1991. svi su se međusobno posvadili kao psi i mačke. Majka je htjela da se očeva imovina podjeli na osam jednakih dijelova što s filmskim pravima baš nije bilo moguće. Počeli su se tužiti, a ja sam se povukla, odustavši od svakog financijskog interesa. Otada sve funkcionira odlično - kaže.

U životnoj ulozi bake ipak se nije snašla.

- Izgledam poput užasne stare vještice pa djeca obično vrište kad me ugledaju. Unuke doživljavam kao smetnju svojoj djeci. Kad unuk dosađuje mom sinu, ja sam na strani sina, bez obzira što mi unuk kaže da se svađa sa svojim tatom. Jedino dijete koje me se ne plaši je unuka mojeg supruga, koju smatram svojom. Ona me, kao i ja nju, zavoljela na prvi pogled - zaključila je Chaplin razgovor za Gloriju.