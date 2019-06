Djeca Šibenika će s Gabi Novak zapjevati Arsenove stihove...

Djeca Šibenika u nedjelju pjevaju Arsena u sklopu Međunarodnog dječjeg festivala, dječji zborovi izvest će pjesme Aresna Dedića, a na pozornici će im se pridružiti Gabi Novak i Matija Dedić

Ulice, kale i trgovi Šibenika prepuni su djece. Međunarodni dječji festival, 59. po redu, prepun je predstava, raznih radionica za mališane, filmskih projekcija, koncerata… i baš sve je podređeno najmlađima…

Foto: PIxsell

Šibenčani su se u sklopu MDF-a prisjetili i svog Arena Dedića i u čast njemu u nedjelju, 23. lipnja, u 21 sat, na Ljetnoj pozornici pokraj katedrala svetog Jakova, najavljen je koncert naziva Djeca pjevaju Arsena. Dječji zborovi 'Zdravo maleni' i 'Cvrčak' iz Šibenika, uz gostujuću udrugu 'Glazbeni talenti - Music Talents' iz Splita, pjevat će Arsenove pjesme iz njegova bogatog autorskog glazbenog opusa.

Foto: PIXSEL

Na pozornici će im se pridružiti 'šibenska nevista' Gabi Novak i njezin sin, ugledni jazz-pijanist Matija Dedić.

- Veseli me da su i djeca na Festivalu uključena u taj lijepi koncert. To će biti više njihov nego moj koncert, ja ću otpjevati 7-8 Arsenovih pjesama. Bit će to mali koncert, ali raduje me da su se i na Festivalu sjetili mog supruga koji je pisao glazbu za djecu. Hvala Šibeniku, posebno Festivalu i organizatorima - rekla je Gabi Novak. A jedan Arsenov hit sva djeca Šibenika jako dobro znaju. Pjesma 'Zdravo maleni, zdravo svi' himna je MDF-a. Festival traje do 29. lipnja.

