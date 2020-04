Djeca su iz karantene snimila pjesmu za sve koji nas čuvaju

Dječja glazba, kultura i umjetnost moraju živjeti i u ovim teškim danima kroz koje prolazi cijeli svijet! Upravo zato Plesni zbor Zagrepčanke i dečki za svoju djecu, ali i svu djecu u Hrvatskoj i šire, organizira svakodnevne OnLine probe na YouTube-u.

Naučite novu pjesmu, naučite plesati, nauči pjevati uz gitaru, jer sa Zagrepčankama i dečkima sve je lako!

Foto: MARTINA CVEK-FOTO

Najnovija pjesma Zagrepčanki i dečkiju je Ostani doma, za koju ovih dana izlazi i službeni spot najstarije ekipe TEENS! Članovi TEENS grupe, sjajni su pjevači i izvođači koji s međunarodnih festivala imaju brojne, fantastične nagrade.

Još jedna nova pjesma, nastala u karanteni, pjesma je HVALA VAM, koja pjeva svima onima koji svakodnevno brinu o nama, a čine to po cijenu svog zdravlja i vlastitog života!

To je pjesma za sve doktore, medicinske sestre, vatrogasce, policiju, medije, za one koji rade u dućanima, za sve one koji moraju na posao dok ostali ostaju doma.

Unesite sreću u svoje domove sa Zagrepčankama i dečkima i #ostanidoma