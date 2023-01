Djeca Toma Hanksa našla se na udaru kritika zbog nepotizma, a on oštro: 'To je obiteljski posao'

Glumac Tom Hanks (66) obranio je svoju djecu od tvrdnji da su se okoristili nepotizmom. Nakon što je njegovo četvero djece uključeno u raspravu o 'bebama nepotizma' koja je zaživjela uslijed nedavnog priloga o 'nepotističkom baby-boomu' u časopisu New York, glumac je kazao da su ona dio 'obiteljskog biznisa'.

U članku su brojne slavne osobe dobile etiketu 'nepotističkih beba' zbog obiteljskih veza, za koje se smatra da su im pomogle da napreduju u Hollywoodu. Glumčeva djeca postala su ponajviše predmet rasprave jer se njegov sin Truman pojavljuje u najnovijem Hanksovu filmu Čovjek zvan Otto.

Tom je u novom intervjuu za Reuters kazao da se rad njegova sina u show buisnessu ne razlikuje od rada u drugim industrijama.

- Gledajte, ovo je obiteljski posao. Ovo je ono što radimo oduvijek. To je ono u čemu su odrasla sva naša djeca. Da se bavimo vodoinstalacijama ili da vodimo cvjećarnicu, cijela bi obitelj u nekom trenutku to radila, čak i ako bi to bila samo inventura na kraju godine - rekao je Tom pa se osvrnuo na utjecaj prezimena.

- Ono što se ne mijenja bez obzira što se dogodilo, bez obzira kako se prezivaš je to hoće li funkcionirati ili neće. To je problem kad god bilo tko od nas pokuša ispričati novu priču ili stvoriti nešto što ima početak, sredinu i kraj. Nije važno kako se prezivamo. Moramo obaviti posao kako bismo to učinili istinskim i autentičnim iskustvom za publiku - dodao je.

Inače, Hanks ima dvoje djece s bivšom suprugom, pokojnom Samanthom Lewes, Colina i Elizabeth, a dobio je još dvoje djece, Cheta i Trumana, sa svojom sadašnjom suprugom Ritom Wilson. Svih četvero djece ostvarilo je uspješne karijere u industriji zabave, bilo iza ili ispred kamere.

