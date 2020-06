Dječji kanal objavio: Spužva Bob Skockani je homoseksualac

<p>Dječji američki kanal Nickelodeon na svom službenom Twitter profilu objavio je fotografiju glavnog lika iz crtanog filma 'Spužva Bob Skockani' i napisao kako slave Paradu ponosa sa LGBTQ+ zajednicom. To ne bi bilo ništa čudno da nisu stavili i sliku Spužve Boba, zbog čega sad svi misle kako je on gay.</p><p>Fanovi crtića, koji je počeo s emitiranjem 1999. godine, odavno sumnjaju kako je homoseksualac. U jednoj epizodi koja je prikazana 2002., Spužva Bob i njegov najbolji prijatelj Patrik postaju roditelji napuštenoj školjki. Raspravljali su o tome tko će biti mama, a tko tata pa došli do zaključka kako je najbolje da Patrik bude otac, a Spužva Bob majka.</p><p>Školjku su vozili u kolicima, igrali se s njom u parku, kupali je... Zbog svega toga, 'poludio' je internet pa nije trebalo dugo da svi počnu pričati o crtiću. </p><p>- Spužva Bob je gay? Pa ono, imao je dijete s Patrikom - komentirala je jedna. Neki su u šoku i tvrde da svojoj djeci sad više neće dati da gledaju taj crtić, a sporna epizoda očito im je promaknula'. Ipak, kreator crtanog filma, <strong>Stephen Hillenburg</strong>, koji je preminuo prije dvije godine, isticao je da Spužva Bob nije gay, ali je član LGBTQ+ zajednice zato što je aseksualan, što je, pojasnio je, pojam koji označava osobe koje nisu iskusile seksualnu privlačnost.</p><p>- Nikad nismo planirali da on postane gay. Mislim da je on aseksualan. Samo se trudimo da bude smiješno, a orijentacija nema nikakve veze sa showom - rekao je 2005., pišu strani mediji. </p>