Djevojčica Chriztel nam otkrila: 'Čast mi je pjevati predsjedniku Milanoviću, već smo pričali...'

Za Chriztel Renae Acevedu (13) glazba je oduvijek bila način da izrazi emocije, poveže se s ljudima i ostavi trag. Nakon što je 2023. osvojila publiku i žiri 'Supertalenta', pružila joj se prilika da idući utorak zapjeva na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića!

- Nisam mogla vjerovati da sam pozvana pjevati na takvom događaju. To je velika čast. Poziv je stigao dok sam bila u školi, a prvi su ga primili moji roditelji. Kad su mi rekli, samo sam ponavljala: 'Stvarno? Stvarno?'. Nisam mogla vjerovati - prisjetila se Chriztel, koja se prije četiri godine doselila s Filipina.

Foto: Privatni album

Na zagrebačkom Pantovčaku izvest će pjesmu 'Dej mi Bože oči sokolove', koju je već pjevala na audiciji za 'Supertalent', a koja joj je donijela i zlatni gumb.

- Ova pjesma mi je jako posebna, volim njezinu melodiju i poruku koju prenosi - ističe.

Još jedno uzbuđenje donosi joj činjenica da će nastupati uz poznate hrvatske klape i Hrvatsku ratnu mornaricu: 'Vidjela sam njihove nastupe i oduševljena sam njima. Stvarno su sjajni!'.

Kako bi bila u top formi, Chriztel redovito vježba s profesoricom Blankom Tkalčić u glazbenoj školi, a veliku podršku pruža joj i majka.

- Mama me kod kuće podučava kako da pjesmu izvedem najbolje što mogu - rekla je međimurska Filipinka.

Foto: Privatni album

Osim vokalnih priprema, brine se i o zdravlju kako bi mogla dati sve od sebe na pozornici. Iako će pjevati pred mnogim uglednim gostima, Chriztel nema tremu.

- Kad pjevam, trudim se uživati u izvedbi - otkriva.

Predsjednika Milanovića je već imala priliku upoznati na Krapinskom festivalu, gdje su čak i nakratko razgovarali.

Foto: Privatni album

Posebno voli tradicionalnu hrvatsku glazbu.

- Pjesma 'Dej mi Bože...' jedna mi je od najdražih, ali volim i 'Rača plava podravi', jednu od prvih hrvatskih pjesama koje sam naučila - priznala je i dodala kako Hrvatsku smatra svojim domom: 'Ovdje mi je obitelj, imam puno prijatelja, ljudi su dobri prema meni. Obožavam hranu, snijeg, ali i ljetne vrućine'.

Unatoč nastupima, Chriztel se trudi biti dobra učenica.

- Bila sam bolesna pa sam propustila tjedan dana škole, ali sad nadoknađujem lekcije - rekla je. Uz to, pronalazi vrijeme za prijatelje i igru, što joj je jako važno.

Foto: Privatni album

S obzirom na dosadašnje uspjehe, nije iznenađenje da sanja o glazbenoj karijeri.

- Volim nastupati i vidjeti sretna lica ljudi. To mi je najveći blagoslov - istaknula je.

Za kraj, Chriztel ima poruku za sve mlade koji se možda boje slijediti svoje snove: 'Nemojte se bojati pokušati. Uživajte u onome što radite, molite se i uvijek budite nasmijani i sretni!'.

Foto: Luka Dubroja

I pjevačica Mia Negovetić (22) dobila je prije deset godina sličnu priliku. Nakon pobjede u RTL-ovu showu 'Zvjezdice' pozvali su je da izvede hrvatsku himnu na 20. godišnjici Oluje, dok je predsjednica bila Kolinda Grabar-Kitarović. Tad 12-godišnja Mia s članovima klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice izvela je "Lijepu našu" i opravdala ukazanu čast.

- Ne smeta mi što me pamte po tome, ipak je to bio veliki nastup za mene. Bez obzira na to što sam od tada još štošta postigla, ljudi se uvijek toga najprije sjete. Ne mogu sad sa sigurnošću ispričati kako je došlo do toga, to biste trebali pitati moje roditelje - ispričala nam je ranije Negovetić, koja je svjetsku popularnost stekla 2016. u američkom televizijskom showu 'Little Big Shots' autora Stevea Harveyja i Ellen DeGeneres.

Zagreb: 12-godišnja Mia Negoveti? otpjevala je himnu na sve?anom mimohodu | Foto: Josip Kopi/PIXSELL

Riječ je o showu koji daje priliku talentiranoj djeci u dobi od 3 do 14 godina da cijelom svijetu pokažu što mogu i znaju.

- Uspjela si! Uspjela si! U Hollywoodu si - vikao je Steve Harvey nakon što je Negovetić otpjevala Beyonceinu pjesmu 'Listen'. Amerikance je iznenadila vokalnim sposobnostima i primila izvrsne kritike. Nakon nastupa u emisiji otkrila je da je tad dobila ponudu i za američki 'Voice' kad odraste. Taj poziv još nije iskoristila.

Mia je od tada odrasla, izgradila svoju glazbenu karijeru i oblikovala vlastiti stil. Istetovirala se, stavila pirsinge, obojila nekoliko puta kosu i promijenila frizuru.

- Kroz sve ove godine naučila sam puno toga. Bilo bi čudno da nisam. Najvažnija lekcija mi je da ne vjerujem svakom tako lako jer ljudi često znaju biti varljivi i na kraju ispadnu nešto sasvim drugo od onoga kako se prvotno predstavljaju. I to sam već vrlo rano naučila. Imam taj unutarnji instinkt koji mi odmah upali alarm ako osjetim da mi netko na bilo kakav način može naštetiti. Najljepše što mi je cijeli ovaj put donio je upravo rast uz glazbu, prekrasna iskustva, nastupe, projekte, a i upravo to što sam ranije spomenula, da moj rad nekoga usrećuje ili inspirira. Najljepše mi je kad mi netko kaže da sam mu ja 'uzor'. Odmah mi je srce kao kuća - ispričala nam je ranije Negovetić, koja je pronašla sreću i u ljubavi.

storyeditor/2023-02-12/PXL_200621_33327125.jpg | Foto: Nel PavleticPIXSELL

Krajem prošle godine prvi put je pokazala dečka kojega inače skriva od javnosti. Pozirali su zagrljeno pored božićnog drvca, a komplimenti su samo pristizali na društvenim mrežama. Njezin partner radio je i na nekim od njezinih videospotova.

- Mi uživamo u tome što dijelimo umjetnost i što možemo zajedno kreirati. Na kraju krajeva, i učimo jedno od drugoga - poručila je samozatajno Mia.

Za nju ljubav ima mnogo značenja. Iako može biti jednostavna, ponekad je i vrlo složena. Smatra da prava ljubav podrazumijeva poštovanje, prihvaćanje mana i zahvalnost za ljubav koju nam netko pruža, što ljudi često zaborave. No njezina prva ljubav oduvijek je glazba, kroz koju najlakše izražava emocije.

Foto: Instagram

- Mislim da je vrlo važno znati cijeniti i samu ljubav koju vam netko pruža. Puno ljudi to zaboravi - rekla je svojevremeno Riječanka i dodala kako u životu baš ništa ne bi mijenjala.

- Vjerujem da sve što radim, radim svjesno. Pogreške su tu da nas nečemu nauče i zato ih ne doživljavam negativno - nema smisla žaliti za nečim što u tom trenutku nismo mogli ili znali drugačije. Cijeli život rastemo kroz iskustva, ljude koje upoznajemo, odnose i posao. Svoje pogreške prihvaćam s ljubavlju jer su me oblikovale u bolju osobu - zaključila je Negovetić.

Mia Negovetić | Foto: sandra simunovic/pixsell