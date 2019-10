Djevojka iz publike uletjela na reviju, Hadid ju gurnula s piste

Pariški tjedan mode ove godine nije uspio proći bez skandala. Dok je stotinjak uzvanika pratilo najnoviju Chanelovu reviju, youtuberica Marie Benoliel imala je drugačije planove. Ona je također bila uzvanica u dvorani, a u jednom trenutku digla se sa svog mjesta i zaputila prema pisti.

a person from the audience just jumped on the catwalk during the finale at Chanel SS20 🤣 pic.twitter.com/aW71Wg9ddL