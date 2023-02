Djevojka koja je sjedila pored Afflecka na Grammyjima otkrila što mu je Jennifer Lopez rekla

Na dodjeli Grammyja prije nekoliko dana nezainteresirani izraz lica glumca Bena Afflecka (50) na Internetu je brzo postao meme. Njegova supruga Jennifer Lopez (53) mu je tada pokazala njegov meme koji brzo postao viralan, ali ni ta činjenica nije promijenila njegov izraz lica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Djevojka čija je uloga bila da sjedi na praznim stolicama u dvorani na dodjeli Grammyja objavila je video na TikToku u kojemu je prepričala svoje iskustvo. Naime, djevojka Almostana je u jednom trenutku sjedila za istim stolom kao i popularni par.

TikTokerica je ispričala kako je promatrala Affleckovu reakciju kada mu je J.Lo pokazala da je meme s njegovim izrazom lica postao viralan. Lopez su memeovi nasmijali pa je mislila da će možda i njenog supruga, ali ipak nisu.

- Sjedila sam pokraj Bena Afflecka na dodjeli Grammyja. Ja i moj prijatelj Jake, koji je poput mene imao ulogu da puni prazna mjesta. I Ben Affleck - započela je u videu.

Foto: Twitter

- Bila sam kraj njih neko vrijeme i to mi je bilo najdraže mjesto jer sam bila točno ispred Beyonce... Tako da nisam znala za meme o Benu Afflecku koji izgleda uzrujano na dodjelama nagrada, nisam ni znala da je to stvar koja se ponavlja, a također nismo ni razgovarali s njima jer Ben Affleck nije izgledao sretno pa nisam htjela započeti razgovor i reći: 'O moj Bože, Dobri Will Hunting je jedan od mojih omiljenih filmova ! Ti si moj heroj! - objasnila je.

Foto: Twitter/Screenshot

Zatim je dodala da su J.Lo i Affleck, unatoč njegovom izrazu lica, djelovali veoma zaljubljeno.

- Bila sam tako sretna što sam bila pored njih! Cijelo vrijeme su bili slatki i dražesni. JLo je Benu Afflecku pokazala telefon i rekla: 'O moj Bože, dušo, pogledaj ovaj meme koji kruži o tebi!' A on je rekao: 'O Bože, opet ovo' - ispričala je.

Foto: Twitter

- Bili su poput zaljubljenih golupčića, ruke su im gotovo cijelo vrijeme bile isprepletene. Ne znam kako bih to opisala. Ali jednostavno su bili preslatki! Definitivno nije bilo kao: 'O moj Bože, ovo će dovesti do razvoda!' - zaključila je.

Najčitaniji članci