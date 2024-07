Djevojku nogometaša napadaju zbog izgleda, a njemu to ne smeta: 'To je žena koju volim!'

Tijekom utakmice Engleske i Slovačke došlo je do sukoba između engleskog veznjaka Declana Ricea i slovačkog izbornika Francesca Calzona. Prepirali su se i unosili jedan drugome u lice te 'častili se' neprimjerenim rječnikom. Čitač s usana za Daily Mail je otkrio što mu je rekao. Cijelu utakmicu i žestoku raspravu pratila je i djevojka Declana Ricea, Lauren Fryer.

Lauren Fryer i Ricea zajedno su već osam godina, a za nju često kažu da ne izgleda kao tipična WAGS-ica. Nije mršava i nije se podvrgavala plastičnim operacijama, a maltretiranje na društvenim mrežama započelo je još prošle godine.

England footballer Declan Rice pictured on a luxury yacht with his girlfriend Lauren Fryer as they enjoy their holidays in Formentera! | Foto: FRCO

Brojni su joj ostavljali ružne komentare na društvenim mrežama, poput 'On može bolje', 'Kako može biti s njom?', a kad je situacija izmaknula kontroli, britanski nogometaš je stao u njezinu obranu.

- Ona je žena koju volim najviše na svijetu, ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga - rekao je nogometaš na jednoj konferenciji za medije.

Njegova izjava privukla je još veći broj 'hejtera', pa je Lauren odlučila izbrisati sve fotografije s društvenih mreža kako bi izbjegla još ružnih komentara. Nakon što je obrisala društvene mreže, fanovi su joj ipak masovno stali u obranu.

Arsenal v Everton - Premier League - Emirates Stadium | Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Lauren je predivna, vole se i imaju dijete. Ne mogu vjerovati da i dalje na ovaj način gledamo žene, barem nije još jedna od umjetnih klonova - nizali su se komentari na nogometaševim društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Inače, par je zajedno još od srednjoškolski dana. Žive u Londonu, a prošle su godine dobili i sina Judea. Rice je i tetovirao ime novorođenog sina u kolovozu.