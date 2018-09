'Dođe mi da puškom potučem pola sela i zadnji metak u sebe'

Komunikativna sam i poštena osoba. Volim šalu na svoj račun, a iako sam ogroman težinom, dobar sam kao kruh. Sretan sam u dobrom društvu, tako se publici predstavio Srećko Vučić (48), sudionik “Farme”. Ali “Farma” nije prvi Srećkov susret s kamerama. Naime, on je glavni junak dokumentarca ”Srećko - ludi branitelj”.

Film je djelo autora Darija Lonjaka te je 2009. prikazan na ZagrebDoxu.

- Film je 100 posto autentičan. Pa to je dokumentarac. Na snimanju je Srećko bio susretljiv i profesionalan, kako je prikazano u filmu, imao je težak ratni put - rekao nam je Lonjak.

- Pacijent je srednja stručna sprema, neoženjen u vojnoj mirovini, hrvatski ratni invalid. Na planu ličnosti nalaze se značajni problemi psihološke prilagodbe, sve izrazitija socijalna nelagoda - priča Srećko u uvodnoj minuti dokumentarca snimljenog 2009. godine dok se na ekranu pojavljuju njegove dijagnoze: PTSP, poremećaj osobnosti...

- Noćne more s ratnom tematikom, sanjaš da te kolju, siluju, Nijemci, Turci... - nastavlja s pričom Srećko. Na prsima ovaj umirovljeni redar ima velikim crnim slovima tetovirano “Sieg Heil” - nacistički pozdrav iz 2. svjetskog rata, dok mu ruke krase brojne tetovaže, od kojih neke također imaju nacističku tematiku.

- Povišene je anksioznosti, razdražljiv s tendencijom impulzivnog načina reagiranja. Znači ako ti ja kažem da odeš po kruv, ima da ideš odma ili ću te razbit - prepričava svoje dijagnoze i odmah nastavlja:

- Snižena tolerancija na frustraciju, povremene agresivne i autoagresivne funkcije. Što će ti reć, da mi nekad dođe da uzmem kalašnjikov, tu potučem pola sela i zadnji metak ostavim za sebe - govori mirnim glasom, a onda se vraća u svoje djetinjstvo.

- Odmalena sam bio bucmasto dijete, bio sam vrlo dobar đak. Bio sam dosta inteligentan i pamtio sam. Znao sam prvi dan škole dobiti ukor - iskreno će Srećko, koji se, kako kaže, Domovinskom ratu pridružio 1991. godine kao mladić od 20 godina.

Ubrzo nakon priključenja Srećko je teško ranjen:

- Pogodili su me šrapneli u glavu dok smo prolazili kroz šumu Odvukli su me u bolnicu, a tamo mi nisu dali anesteziju. Sa skalpelima su mi tražili po glavi, nisu me sašili, odmah na rendgen, da vide koliko gelera imam u glavi, namazili jodom, i pustili me...

Prve dvije godine rata proveo sam na mitraljezu, a onda još dvije kao ‘nišandžija’ na topu, priča Srećko o svojem ratnom putu, a onda nastavlja s čitanjem svojih dijagnoza:

- Aktualna hospilitacizacija se realizira poradi pogoršanja psihičkog stanja, osjećaja nemira, neslažanja u svakodnevnom okruženju, sve mu smeta, često razmišlja da je najbolje da ga više nema...

- Plaši se da nekom nešto ne učini - čita s papira i dodaje:

- Ja sam razoružan 1995. tako da nemam čime kome nauditi...

U ratu je Srećka krasila nevjerojatna hrabrost te je, tvrdi, zaista prošao najmučnije scene.

- To je bilo negdje poslije akcije Bljesak. Jedan časnik je došao i rekao: ‘Jedan naš je mrtav, vrti ga slapić, trebalo bi ga izvadit’, ‘Ko će vadit, neće nitko. Javi se jedan dobar dečko, pita zapovjednik oćeš ti Srećko, ja reko nema problema... - priča i odmah nastavlja:

- I krenem ja njega izvlačiti za ruku i ona se otrgne. Onda sam primio za prsluk i povukao. Rekli su mi da je bio tamo barem sedam dana.

Od 2003. godine Srećko je u vojnoj mirovini:

- Lijepo ja kod doktora, ja po noći sanjam četnike, budim se u znoju, serkam malo, ne mogu štrikat vrt, učinjava mi se da četnike zakapam.

Nakon te izjave doktor ga je pitao želi li na psihijatriju, na što je pristao:

- U međuvremenu sam se upoznao s jednim bolnčarem. I kaže on meni: ‘Prvo, kad dođe čistačica, odmah je uhvati za pi***’. Može. I tete stižu i ja za četku. Ona urla, zove šeficu, ova pita zašto to radiš? Pa došlo mi je. Nikom ništa. Lud, lud...

- Bio sam u ratu. U ratu se ne sadi cvijeće. Ako me budete pitali jesam li koga ubio, reći ću vam da nisam, da sam puc’o u zrak. Onaj tko je sa mnom zna, tko nije, lepo, najpoštenije. Ne sramim se ni djela ni nedjela, najteže mi je bilo kad sam jednog objesio. I onda mi je tako bilo žao siromaha. Dijete nisam ubio ni žene, nisam mučio.. Ako ću te ubit, ubit ću te i to je to - kaže Srećko krajem filma, a na pitanje: ‘Što bi promijenio?’ odgovara:

- Prvi dan rata bih bio ranjen, ne bih se četiri godini vrtio tamo. Mislim da nije u redu da se ljudi svađaju oko nečeg i da se lije krv. Na snimkama nakon rata je nasmiješen, a glumio je i u HRT-ovu prilogu “Nabijanje” Renea Bitorajca.

Novoj TV poslali smo upit zadovoljava li Srećko uvjete za sudjelovanje u ovom showu:

- Prije ulaska na Farmu natjecatelji produkciji dostavljaju liječničku potvrdu o psihofizičkom stanju i nekažnjavanju. Nakon osnovnog testiranja, po potrebi produkcija se dodatno savjetuje s liječnicima i psiholozima. O finalnom odabiru natjecatelja koji će sudjelovati u emisiji odlučuje stručni produkcijski tim te programski eksperti. Sigurnost natjecatelja Novoj TV je prioritet. Osim zaštitara na samom imanju, u blizini se nalaze i producentski tim te dežurne liječničke ekipe koje vrše nadzor na tjednoj bazi i u svakom trenutku su spremne po potrebi intervenirati u raznim situacijama u kojima se kandidati mogu naći kao i pružiti potrebne terapije.