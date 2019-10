Do grada u vojnom kamionu: Schwarzenegger se ne skriva

Za gradsku vožnju mnogi preferiraju što manje vozilo, primjereno gužvama u prometu i jednostavnije za parkirati, ali Arnolda Schwarzeneggera (72) ne muče takve brige. Poznat po svojim pomalo ekscentričnim vojnim vozilima, glumac i političar se provozao po gradu u vojnom kamionu, jednom od svojih masivnijih limenih ljubimaca.

Foto: Profimedia / TheImageDirect.com

S djevojkom Heather Milligan (44) je 'skočio' do pošte, obavljao sitnice po gradu, a čini se da Arnold ne pati za privatnošću. S ovakvim vozilom na ulicama ponovno je 'ukrao' svu pažnju prolaznika i fotografa.

Posljednjih je dana Schwarzenegger bio u središtu pozornosti i zbog još jednog automobila. Legenda akcijskih filmova i nekadašnji guverner Kalifornije podržava djelovanje mlade ekološke aktivistice Grete Thunberg (16) pa joj se ponudio posuditi svoj električni automobil Hummer, ali to nije ispalo praktično jer zapravo to nije njegov osobni automobil.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq