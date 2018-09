'Dobio sam dijabetes, a onda su mi pronašli cistu na mozgu'

Kako sam? Pa osim što su mi otkrili ciste na mozgu, imam dijabetes i problema s koljenom, sasvim sam dobro, na ništa drugo ne bih se mogao požaliti, u svojem je stilu odgovorio Davorin Bogović (58).

Prvi pjevač Prljavog kazališta se početkom godine počeo osjećati loše. Krenuo je na pretrage, a kad je krenulo, nije stalo. Šibale su loše vijesti sa svih strana, a to na ionako ćudljivu rokersku glavu nije dobro sjelo.

Foto: Borna Filić/Pixsell

- Pitao sam se isprva kud baš mene, ali dobro, to je možda cijena životnog stila, koji nije baš uvijek bio uzoran. Valjda je nešto došlo na naplatu - kaže Bogović. Tu problemima nije bio kraj. Ciste ima već godinama, nisu 'problematične', ali ih ima.

- Godinama su tu, a nevjerojatno da su mi to liječnici tajili, odnosno da mi nisu rekli ili ih primijetili. Bio sam i prije na pregledima, morali su ih vidjeti, ali nisu mi nikad rekli - u šoku je Bogović.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Prihvatio je pjevač sve nedaće, po zagrebačkim špelunkama sve ga se rjeđe viđa, navodno se i u njegovu kvartu Dubravi pitaju gdje je. Kaže da se promijenio, osim onih dana kad nije.

- Malo pazim što jedem, bobičasto voće je dobro. Ne izlazim više kao nekad, smirio sam se. Sad se čeka još pretraga, a onda borba. No ne bojim se te borbe, spremam pobjedu, a imam i taktiku - rekao nam je pjevač. Cijelo ljeto proveo je u Zagrebu, izlazi samo kad je nužno.

- Imam nekih gaža dogovorenih otprije, izađem iz kuće kako bih odradio probe i nastup, ostalo vrijeme sam doma. Imam sreću pa je bilo Svjetsko nogometno prvenstvo pa sam imao što raditi. Svaka čast dečkima.

Foto: Martina Popovcic/PIXSELL

Nogomet i dalje prati. Veliki je navijač Zagreba, a dok je bio u 1. ligi, svaku domaću utakmicu bio je na tribinama stadiona u Kranjčevićevoj. Klub mu je danas u 3. ligi.

- Ne mogu vjerovati što je Medić učinio od kluba, a nejasno mi je i tko mu je to dopustio. Dobro, dosta je to sve jasno, te veze, ali ne bih sad o tome. Više me zanima Gorica, ti dečki su mi sjajni. Mislio sam da su iznenađenje kad je liga tek počela, ali danas je očito da nisu samo iznenađenje, da su dobro posloženi. Sjajan mi je onaj njihov Poljak Zwolinski - procijenio je Bogović.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Glazbenu scenu prati oduvijek, nije baš oduševljen što danas novoga može ponuditi. No zato se vraća na staro i provjereno, pa je i dalje u dobrim odnosima s Jasenkom Hourom, frontmenom Prljavog kazališta.

- Mi smo ipak stari frendovi iz kvarta, naravno da smo si dobri - rekao je Bogović.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Danas svira s bendom Davorin i Bogovići. Tamo mu je velika podrška Boris Hrepić Hrepa, bivši basist Daleke obale. Nije to više kao nekad, pogotovo u odnosu na zlatna vremena i početke Prljavog kazališta...

- Bitno je da se nešto radi te da se i dalje svira i pjeva. To je ipak naš život, ne znamo, zapravo, ništa drugo raditi. Dobro se zabavljamo - rekao je Bogović.

