'Dobio' vjetar u leđa: Žiri me je potaknuo na daljnju karijeru...

Pobjeda u showu 'Zvijezde - ljetni hit' za dlaku je izmakla Ivanu Vidoviću (20) no on zbog toga nije odustao od glazbene karijere pa je nedavno izbacio prvi singl 'Čuvar pobjede'.

Foto: Instagram

- Preponosan sam! Drago mi je što smo toliko malo vremena uspjeli napraviti tako kvalitetan posao i što smo pogodili sa pjesmom u pravom trenutku. Ako nastavi sa ovakvim rezultatima, mislim da bi pjesma mogla imati veliki uspjeh - pohvalio se Ivan.

Ponosan je na svoj tim koji je radio na realizaciji pjesme i već se 'bacio' na izradu nove.

Foto: Privatni album

- Daljnji planovi su svakako promocija pjesme na nastupima i svirkama, ali i izbacivanje još pjesama. Želim što prije izbaciti još jednu pjesmu jer mislim da nemam što previše čekati. Osjećam da su mi se otvorila mnoga vrata i sada to želim maksimalno iskoristiti - objasnio nam je Metkovčanin.

Smatra da mu je žiri showa 'dao' vjetar u leđa za daljnu karijeru.

Foto: RTL

- To su ljudi iz prve lige. No puno bi mi značilo kada bi se poklopila neka suradnja to jest kada bih dobio pomoć u izgradnji karijere, ali sam spreman gurati i sam. To jest, bez obzira na to ponudi li mi netko od njih pomoć, ja sam svoj put zacrtao, a to je glazbena karijera - odlučan je Ivan.

Godinu dana proveo je u Vojnoj akademiji. No ni dana ne žalim provedenog tamo. Priznaje kako mu je u vojsci najviše nedostajala upravo glazba. Glazba mu je dakle prva želja, ali ako to ne upali.

Foto: Privatni album

- Građevinu sam, iskreno, upisao samo da mi bude ‘osigurač’ ako nešto s ovim glazbenim putem krene po zlu jer je taj posao zaista kaotičan. Fakultetsko sam obrazovanje stavio skroz u drugi plan - kaže Ivan.

Zvijezda RTL-ova showa u svom prvom spotu odabrala je nekoliko lokacija po Zagrebu, a u spotu je pokazao da se dobro snašao i u glumačkim vodama.