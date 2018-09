Dobre vijesti za obožavateljice: Ivan Pažanin prekinuo s curom

Jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova Ivan Pažanin (34) i njegova djevojka Andrea Koprčina (27) prekinuli su dugogodišnju vezu, prenosi Story. Kuhar nije htio komentirati razloge prekida, ali je s bivšom djevojkom navodno ostao u korektnim odnosima.

Upućeni nagađaju da je razdvojenost dovela njihov odnos na kušnju jer je Ivan često putovao i živio na realciji Zagreb-Split. Njegova bivša, Solinjanka Andreja, je često putovala s njim. U vezi su bili nekoliko godina, a upoznali su se, kako je on rekao, na radnom mjestu u Splitu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Menadžerici Andreji nisu smetale Ivanove obožavateljice.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Naviknula se. Da, čak i na to. Ja sam zafrkant, sve mi je to simpatično, pa je i ona to tako prihvatila. Nema nikakvih problema. Uostalom, i ona se zna nasmijati na tu temu - rekao je nedavno Ivan.

Ivan i Andreja su zajedno i glumili u spotu klape Rišpet za pjesmu 'Reći ćeš mi fala'. Spot je sniman na jedrenjaku, a ljubavni par je glumio par koji je okončao svoju vezu. Iako su tad glumili, čini se da je sad zaista njihovoj ljubavi došao kraj.