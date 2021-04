Dvije pandemije promijenile su američki film i tradiciju Oscara. Prva je virusna, korona. Zahvaća sve svjetske kinematografije, filmske festivale i dodjele nagrada. Načini produkcije filmova te sustav distribucije i prikazivanja nisu isti kao prije. Tisuće filmskih profesionalaca ostali su bez posla.

Mnogi su odustali od filmske profesije. Internet i streaming zamijenili su kino dvorane, a publika stječe naviku kućnoga gledanja filmova umjesto odlaska u multiplekse i art kina. Mnogim se filmovima, kako nezavisnim, tako i visokobudžetnim studijskim blockbusterima, odgađaju premijere u kinima jer se ne zna kad će kina biti sigurna.

Neki od tih skupih projekata, poput dva filma s Tomom Cruiseom, “Nemoguća misija 7” i “Top Gun: Maverick”, imaju definiranu sudbinu: 45 dana u kinima i zatim streaming na studijskom kanalu Paramount +. Devedesetogodišnji Clint Eastwood već je odavno završio svoj novi film “Cry Macho”, a premijerno će biti prikazan tek u listopadu, i to istodobno u kinima i na HBO-u. Pandemija je više naštetila produkciji nezavisnih filmova nego studijskom snimanju blockbustera, jer je za male filmove teže osigurati novac.

Financiranje u uvjetima pandemije podrazumijeva velike dodatne troškove osiguranja ekipe od zaraze, tako da studijska produkcija blockbustera sliči složenoj ratnoj operaciji. Disneyev Marvel Studio u miru i nesmetano radi na produkciji 11 novih filmova o superjunacima, svaki s budžetom od oko 200 milijuna dolara, a James Cameron spokojno snima četiri nova dijela “Avatara”, čije se premijere očekuju od 2022. do 2028.

Sustav produkcije studijskih filmova više je nalik na proizvodnju interkontinentalnih nuklearnih projektila, nego na snimanje filma kako ga u mašti zamišlja običan gledatelj. Hollywood se već odavno toliko promijenio da u stvari i ne postoji. Nigdje to nije tako vidljivo kao na popisu filmova koji su ove godine nominirani za Oscare. Osim iznimaka poput Pixar-Disneyeva animiranog “Soula” ili Warnerova “Teneta” Christophera Nolana, opravdano nominiranog za Oscare za najbolje posebne efekte i produkcijski dizajn, gotovo da nema studijskih filmova.

Od ukupno 56 filmova nominiranih za Oscare u svim kategorijama, 16 je Netflixovih, uključujući i “Manka” Davida Finchera, nominiranog u najviše kategorija, čak deset. Treba reći da bi se povećanje broja filmova u produkciji internetskih streaming kompanija dogodilo i bez virusne pandemije jer mnogi do jučer pouzdani studijski redatelji, poput Davida Finchera, Riana Johnsona, Rona Howarda i Paula Greengrassa, sad rade svoje filmove u produkciji Netflixa ili Amazona. Tako će, na primjer, Rian Johnson u produkciji Netflixa snimiti dva nastavka svoga hita “Nož u leđa” (Knives Out, 2019.), i to s budžetom od 400 milijuna dolara.

Druga pandemija koja je promijenila američki film i Oscare je Donald Trump, čiji se duh nadvija nad ovogodišnju 93. dodjelu poput virusa od kojega se i oni koji rade filmove i oni koji ih biraju za nominacije liječe autoegzorcizmom istjerivanja zlih sila Trumpova doba. Te su zle sile bahatost, sebičnost, rasizam, prezir prema ženama, siromašnima, bolesnima, starima, hendikepiranima, emigrantima i svima koji se razlikuju od Trumpove vladajuće bogate bijele elite, a koji su junaci filmova ovogodišnjih Oscara.

Za one koji su birali filmove za nominacije, Donald Trump je simbol svega što je u Americi nakazno, a odabrani i nominirani filmovi to dokazuju. Dobro je da se o svim ranjivim skupinama društva snimaju filmovi, no sam izbor za nominacije podsjeća me na stari sovjetski socrealizam koji je nalagao da filmovi i njihovi junaci budu u funkciji osude negativnih društvenih pojava, a ne slobodna lica sa svojim dramskim sudbinama.

Najbolji film od osam nominiranih za glavnu nagradu je “Mank” Davida Finchera. Ne pati od ideoloških tendencija jer se bavi junakom koji se gotovo samoubilački suočava s moćnijima od sebe, izvrgava ih ruglu i stoički podnosi poraze. To je priča o Hermanu Mankiewiczu, koscenaristu “Građanina Kanea” (Citizen Kane, 1941.) Orsona Wellesa, ali i otrovna slika društva i Hollywooda tridesetih godina. “Otac” (The Father) Floriana Zellera potresna je slika starenja i demencije s Anthonyjem Hopkinsom u naslovnoj ulozi, vjerojatno najboljoj među nominacijama za glavnu mušku ulogu, no koju neće dobiti jer je, po svemu sudeći, rezervirana za preminulog Chadwicka Bosemana.

On glumi trubača u osrednjem filmu “Ma Rainey Black Bottom”, a prije tri godine nije bio čak ni nominiran za Oscara za svoju savršenu naslovnu ulogu u “Black Pantheru” (2018.). Izvrsnu ulogu bubnjara koji gubi sluh ostvario je i britanski Pakistanac Riz Ahmed u filmu “Sound of Metal”, također nominiranom za najbolji film, kao i Gary Oldman u naslovnoj ulozi u “Manku”. Osrednja “Čikaška sedmorka” (The Trial of Chicago 7) Aarona Sorkina nominirana je za najbolji film jer se bavi zloglasnim istinitim namještenim sudskim procesom aktivistima koji su u doba Nixona održavali prosvjede protiv rata u Vijetnamu.

Među kandidatima za najbolji film je i vrlo zanimljiv “Juda i crni Mesija” (Judah and the Black Messiah) Shaka Kinga, istinita priča o likvidaciji jednog od vođa Crnih pantera. Najčešće spominjana tri favorita za glavne nagrade, najbolji film, režiju i scenarij, su “Zemlja nomada” (Nomadland) Chloe Zhao, “Minari” Leeja Isaaca Chunga i “Djevojka koja obećava” (Promising Young Woman) Emerald Fennel. Prvi se bavi sudbinom osiromašenih pripadnika srednjeg staleža koji kao beskućnici lutaju Amerikom, drugi korejskim doseljenicima koji si pokušavaju osigurati skroman život u novoj zemlji, a treći zlostavljanjem žena, silovanjem i osvetom. Sva tri su antitrumpovski angažirana, kao i najizgledniji dobitnik Oscara za najbolji dugometražni dokumentarni film, “Time”, redateljice Garrett Bradley, o crnkinji koja se 20 godina bori da joj iz zatvora oslobode muža.

U kategoriji najboljeg međunarodnog filma najizgledniji dobitnik je danski redatelj Thomas Vinterberg za film “Još jedna runda” (Druk), no gotovo jednaku šansu ima i bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić s filmom “Quo Vadis, Aida?”, dramom o tragediji Srebrenice. Ovogodišnja dodjela Oscara nije posebna samo po angažiranosti, nego i po načinu kako ju je zamislio uprizoriti i režirati američki majstor Steven Soderbergh, redatelj filmova “Seks, laži i video vrpce”, “Daleko od očiju”, “Oceanovih jedanaest”, “Erin Brockovich” i “Čarobni Mike”. Svečanost će se odvijati na dva mjesta, na slavnom kolodvoru Union Station i u dvorani Dolby teatra.

Intimni prizori, najavljuju organizatori, zbivat će se na kolodvoru, a spektakl na pozornici Dolby teatra. Sigurnost će biti prioritet i svi u dvorani nosit će maske, osim onih koji su nominirani. Među voditeljima će biti Angela Basset, Halle Berry, Harrison Ford, Bong Joon-ho, Joaquin Phoenix i Brad Pitt. To neće biti uobičajeni prijenos spektakla iz jedne dvorane, nego nešto sasvim različito, tvrdi Soderbergh, više nalik na film nego na televizijski show.