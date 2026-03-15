Dodjela Oscara 2026.: Zvijezde polako pristižu na crveni tepih, pojačane su mjere sigurnosti

Piše Ivan Štengl,
Foto: Reuters

Najglamuroznija noć u Hollywoodu je pred nama! 98. dodjela Oscara u Dolby Theatreu u Los Angelesu ponovno će okupiti ono najbolje iz glumačkog svijeta, a ceremoniju će drugu godinu zaredom voditi Conan O'Brien. Prijenos uživo pratite na HRT-u od ponoći

ZNAČAJNE KATEGORIJE

Najznačajnije kategorije su:

Za najbolji film u kojoj su filmovi Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners i Train Dreams.

U konkurenciji za najboljeg redatelja su Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Sentimental Value), Chloé Zhao (Hamnet).

U glavnoj muškoj ulozi su Timothée Chalamet ( Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) Wagner Moura (The Secret Agent).

U konkurenciji za glavnu žensku ulogu su Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value), Emma Stone  (Bugonia).

SIGURNOST

Pojačane mjere sigurnosti

Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
ZVIJEZDE STIŽU
Foto: Carlos Barria

Marsai Martin

Foto: Caroline Brehman

Thea Sofie Loch Naess

Foto: DANIEL COLE

Spike Lee i Tonya Lewis Lee

Foto: Aude Guerrucci

Cynthia Sleiter

Foto: DANIEL COLE

Lewis Pullman

Foto: Caroline Brehman

Chris Appelhans, Maggie Kang, i Michelle Wong

NOVA KATEGORIJA I REKORDI

Ovogodišnja dodjela ostat će zapamćena i po uvođenju potpuno nove kategorije: Oscara za najbolji casting. Ovim potezom Akademija je konačno odala priznanje casting direktorima, a prve nominirane su, između ostalih, Francine Maisler za "Sinners" i Nina Gold za "Hamnet".

Ceremonija bi mogla donijeti i nekoliko povijesnih pobjeda. Film "Sinners" mogao bi srušiti rekord po broju osvojenih kipića u jednoj večeri, koji s jedanaest pobjeda drže "Ben-Hur", "Titanic" i "Gospodar prstenova: Povratak kralja".

Njegova snimateljica, Autumn Durald Arkapaw, mogla bi postati prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju fotografiju, dok bi kostimografkinja Ruth E. Carter mogla postati prva crnkinja s tri Oscara.

GLUMAČKI FAVORITI

Dok je utrka za najbolji film napeta, situacija u glumačkim kategorijama nešto je jasnija, ali i dalje s prostorom za iznenađenja. Čini se da je jedina sigurna oklada Jessie Buckley, koja je za ulogu supruge Williama Shakespearea u filmu "Hamnet" osvojila sve važnije pred-oskarovske nagrade i slovi kao apsolutna favoritkinja za najbolju glumicu.

U kategoriji najboljeg glumca, prema predviđanjima analitičara, blagu prednost ima Michael B. Jordan za dvostruku ulogu u filmu "Sinners", no pobjeda bi mogla pripasti i Wagneru Mouri, koji bi postao prvi Brazilac s Oscarom za glavnu mušku ulogu.

U sporednim kategorijama vlada neizvjesnost. Za najboljeg sporednog glumca favorit je dvostruki oskarovac Sean Penn za ulogu u filmu "One Battle After Another", dok je utrka za najbolju sporednu glumicu potpuno otvorena. Najveće šanse daju se veteranki Amy Madigan za ulogu vještice u hororu "Weapons" te Wunmi Mosaku za njenu izvedbu u rekorderu "Sinners".

