Dodjela Oscara 2026.: Zvijezde polako pristižu na crveni tepih, pojačane su mjere sigurnosti

NOVA KATEGORIJA I REKORDI

Ovogodišnja dodjela ostat će zapamćena i po uvođenju potpuno nove kategorije: Oscara za najbolji casting. Ovim potezom Akademija je konačno odala priznanje casting direktorima, a prve nominirane su, između ostalih, Francine Maisler za "Sinners" i Nina Gold za "Hamnet".

Ceremonija bi mogla donijeti i nekoliko povijesnih pobjeda. Film "Sinners" mogao bi srušiti rekord po broju osvojenih kipića u jednoj večeri, koji s jedanaest pobjeda drže "Ben-Hur", "Titanic" i "Gospodar prstenova: Povratak kralja".

Njegova snimateljica, Autumn Durald Arkapaw, mogla bi postati prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju fotografiju, dok bi kostimografkinja Ruth E. Carter mogla postati prva crnkinja s tri Oscara.