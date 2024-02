Dodjelu ovogodišnjih Grammyja pratilo je 17 milijuna gledatelja

Prisutnost glazbenih zvijezda iz prošlosti i sadašnjosti pomogla je povećati publiku CBS-ovog televizijskog prijenosa 66. dodjele nagrada Grammy.

Nedjeljna ceremonija održana u Crypto.com Areni u centru Los Angelesa, koju je vodio Trevor Noah, u prosjeku je imala 16,9 milijuna gledatelja i vjerojatno će premašiti 17 milijuna nakon što se gledatelji izvan kuće dodaju konačnom broju koji je objavila agencija Nielsen.

To je 34 posto više gledatelja nego prošle godine, a ujedno najveći broj od dodjele Grammyja 2020.. Ta je dodjela održana neposredno prije pandemije COVID-19 koja je, čini se, podigla gledanost tadašnjeg showa.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Grammyji su druga velika ovogodišnja dodjela nagrada koja je zabilježila veliki porast gledanosti. Revitalizirana dodjela nagrada Zlatni globus, također na CBS-u, povećala je gledanost za 50 posto u odnosu na prošlu godinu, iako je gledanost i dalje znatno manja u odnosu na 2019.

Gledanost dodjela nagrada uživo je manja posljednjih godina jer mladi gledatelji više vole pratiti te programe u kratkim isječcima na društvenim mrežama nego u višesatnom prijenosu uživo. Pandemijske mjere opreza koje zahtijevaju maske i socijalno distanciranje otežale su logistiku emisija, pa je gledanost pala na rekordno nisku razinu u 2021.

Na 66. dodjeli Grammyja bila je pop superzvijezda Taylor Swift, koja nije nastupila, ali je izašla na pozornicu kako bi preuzela dva Grammyja za pjesmu 'Midnights'. Postala je prva izvođačica s četiri osvojene nagrade za album godine, nadmašivši Franka Sinatru, Stevieja Wondera i Paula Simona.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

No noć je bila ispunjena legendama čiji su nastupi izazvali masovni odjek na društvenim mrežama, uključujući duet Tracy Chapman na njezinom klasiku 'Fast Car' iz 1988. s country zvijezdom Lukeom Combsom, koji je prošle godine ponovno postao hit. Joni Mitchell, koja sada ima 80 godina, ganula je publiku svojim kraljevskim izgledom dok je izvodila svoju klasičnu pjesmu 'Both Sides Now'.

Billy Joel završio je nastup svojom prvom novom pjesmom u 30 godina. Zvjezdana počast In Memoriam uključivala je Stevieja Wondera i Annie Lennox. Najbolji izvođači su bili Miley Cyrus, koja je osvojila album godine za 'Flowers', SZA, Billie Eilish i Dua Lipa.