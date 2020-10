Đogani pokrenula posao: Zaradi više od 220.000 kuna mjesečno

Po izlasku iz 'Zadruge' Marko i Luna shvatili su kako nemaju puno mogućnosti zbog pandemije korona virusa pa su se okrenuli zaradi na internetu

<p>Reality zvijezda i pobjednica druge sezone 'Zadruge' <strong>Luna Đogani</strong> (23) sa zaručnikom <strong>Markom Miljkovićem</strong> (37) po izlasku iz realityja počela je snimati videozapise i objavljivati ih na svoj YouTube kanal. Srpski <a href="https://www.blic.rs/zabava/luna-marko-zaradjuju-30000-evra-novac/bwmp8e8" target="_blank">Blic</a> piše kako od toga zarađuju pozamašnu svotu novca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić u 'Zadruzi'</strong></p><p>Luna i Marko snimaju svoja putovanja, romantične trenutke i zanimljive situacije koje im se svakodnevno događaju. Po izlasku iz 'Zadruge' shvatili su kako nemaju puno mogućnosti zbog pandemije korona virusa pa su se okrenuli zaradi na internetu.</p><p>- Marko je predložio Luni da otvore kanal na YouTubeu i objavljuju zajedničke snimke. To se pokazalo kao dobar potez, s obzirom da zarađuju i do 30.000 eura (oko 227.000 kuna) mjesečno - ispričao je izvor blizak paru za srpske medije. </p><p>Osim što im je krenulo u poslu, par je nedavno podijelio i drugu sretnu vijest. Luna je na društvenim mrežama objavila kako s Markom čeka dijete.</p><p>- Imat ćemo bebu - napisala je Luna i objavila videosnimku na kojoj svom zaručniku pokazuje test za trudnoću.</p><p>Inače, par se upoznao u prvoj sezoni 'Zadruge', ali vezu su počeli tek godinu dana nakon. Par je u turbulentnoj vezi dvije i pol godine, a njihov odnos nije podržala Lunina majka koja je u nekoliko navrata fizički i nasrnula na budućeg zeta. </p><p>No izgleda kako se odnosi popravljaju s obzirom na to da je Lunina majka, <strong>Anabela Atijas </strong>ponosno napisala kako je sretna što će uskoro postati baka. </p>