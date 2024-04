Dok Danijela hvali Josipa, Alan je ozbiljan u svojim namjerama: 'Htio bih imati bebača s njom...'

Na ceremoniji odluke Klara i Lovre bili su posljednji par i Lovre je odlučio ostati u 'Braku na prvu' iako je Klara dosta svega i željela je napustiti show. Klara mu je željela objasniti neke stvari, no Lovre ju nije želio ni pogledati. 'On je izgorio. Mislim da sam vidjela plamen ljutnje kako je kroz njega proletio', rekla je i nastavila pričati kako se osjeća da ima malo dijete, a ne partnera. 'Koja predstava', rekao je i nastavio: 'Ovo je kao da te agresor muči i iživljava se nad tobom i kad pokažeš zube, glumi žrtvu.'

Foto: RTL

Prošla je još jedna ceremonija odluka, svih sedam parova ostalo je u showu, a pred njima je bio izlet koji bi im trebao pomoći da se opuste i zabave. Svi parovi, osim Filipa i Tamare, koji su imali privatnih obaveza, išli su na izlet u Slavoniju, gdje su prvo jahali konje. No Marko nije želio jahati jer smatra da je to za djecu, a svojom negativnom energijom utjecao je i na Muru.

- To je pozitivna stvar što je Mura loše volje kad je i Marko, što znači da su energetski povezani u tako kratkom roku - rekao je Lovre.

Foto: RTL

Karmen je pričala Klari o lošem odnosu s Joletom, a i Klara se požalila da s Lovrom ne priča već tri dana. Tina, Tiago, Lovre i Klara pričali su Lovrinu i Klarinu odnosu i Klara kaže da prvi korak mora napraviti Lovre jer ona nije kriva zbog trenutne situacije.

Kod Klare sam imao u svakom smislu prvi korak osim u seksualnom odnosu. To je jedini prvi korak koji nisam napravio - rekao je Lovre.

Alan je na pikniku odlučio otvoriti srce, no Danijela nije bila impresionirana.

- Nakon razgovora prošli tjedan, koji je bio dosta emotivan i s moje i njezine strane, shvatio sam da sam se počeo zaljubljivati i želim joj se potpuno otvoriti - rekao je Alan dok Danijela smatra da je on potpuno neozbiljan da bi je potom tražio pusu. 'Nema ničega', rekla je Danijela i otišla od njega.

Foto: RTL

Karmen i Jole i dalje su pričali o istom - Jole želi da budu barem u normalnim odnosima, ali Karmen smatra da samo priča o tome. Oboje su si predbacivali ružne stvari koje su si izgovorili, ali nijedno i dalje ne želi priznati što su sve rekli.

- Karmen je notorna lažljivica, samo izmišlja nešto i traži nešto što ne postoji. Očekuje puno, a ništa ne nudi. Da mi je dala neki mali znak pažnje, možda mi se između nas nešto i dogodilo - rekao je Jole i naposljetku su zaključili da je bolje da ne razgovaraju.

Foto: RTL

Kad su dobili pitanja stručnjaka, Karmen je rekla da Jole nije njezin tip i nije joj privlačan dok je Jole otkrio da je ona bila njegov tip, ali više nije. Karmen misli da bi je bivši suprug opisao kao osobu na koju se može računati i divnu majku, a smatra da mu je u braku najviše nedostajalo to što ga nije hvalila. Jole kaže da je njegova bivša znala da bi on za nju dao život, a siguran je da ne bi rekla ništa loše o njemu.

- Čini mi se nemoguće da se raziđeš s nekom osobom a da ona ne kaže da joj je nešto smetalo kod tebe - rekla je Karmen, potom su se porječkali i nisu napravili zadatak do kraja.

Djevojke su uživale u vožnji avionom, a dečki na pecanju. Alan je pričao Joletu i Tiagu kako je proveo divan dan s Danijelom te joj je dao rješenje za njihov problem, a to je seks.

- To mi je bilo baš ružno jer doživljava žene kao komad mesa - rekao je Tiago za Alanove komentare. Djevojke su otišle na večeru, a Tina je pričala kako joj se sviđa što Tiago prati njezine emocije i točno zna kako reagirati. Tina je sigurna da Tiago misli da su oni u pravoj vezi, baš kao i ona.

Foto: RTL

Na druženju s dečkima Alan je vodio glavnu riječ.

- Bilo bi dobro da Danijela i ja, s obzirom na to da ima kemije među nama, što prije ostvarimo seksualni odnos - rekao je te nastavio pričati kako su njemu Klara i Lovre super par, a s tim se složio i Josip.

Lovre se nije složio s tim jer se s njom povezao zbog sličnog karaktera i sličnih trauma iz djetinjstva. Josip se prisjetio da mu je na medenom mjesecu pričao da mu se Klara fizički sviđa, no Lovre je to opovrgnuo. Kad su morali rangirati kandidatkinje prema izgledu, prva mu je bila Renata, ali ne bi mogao biti s njom jer se bavi pjevanjem, a i ne voli tu vrstu muzike. Alana je zanimalo bi li mogao spavati s Klarom da mu bude 'djevojka za jednu noć', ali Lovre zbog poštovanja prema njoj i njezinoj prošlosti to ne bi mogao. 'Čovjek se otvori u seksu', nastavio je Alan, a ostali su komentirali kako ne vjeruju Lovri da nema kemije između njega i Klare.

Foto: RTL

Klara je pričala djevojkama da se pokušavala potruditi oko Lovre, a Renata se ubacila tvrdeći da su njih dvoje iste osobe. 'Slični jesmo, ali on reagira puno burnije od mene', objasnila je i dodala kako nijedna od njih ne bi mogla izdržati s Lovrom ni dva dana. Alan misli da se Lovre zbog emocionalne povezanosti s Klarinom prošlosti zablokirao, te mu je sugerirao da okrene stranicu i promijeni se.

Danijela je pričala da je njoj Josip dobar tip koji je ostavio postrani ego samo kako bi osvojio Renatu. 'Mislim da je Danijela malo bacila oko i zato ga i brani', kroz smijeh je rekla Tina. Danijela je nastavila pričati da je Josip jako hrabar jer izlaže svoju ranjivost pred drugima koji ga ismijavaju te kod njega jako voli upornost, ali Renata je te komentare doživjela kao neku vrstu napada na nju.

Foto: RTL

- Ispadam loša osoba, ali iskrena sam otpočetka - rekla je i dodala da ga neće zavoljeti samo zato što je uporan. 'Kako joj trud ne može biti napet? Trud je najbitnija stvar', čudila se Danijela.

- Josip se tome veseli kao malo dijete - rekao je Lovre, a i ostali dečki su primijetili koliko je sretan što će prvi put spavati s Renatom u istom krevetu.

Kad su im se pridružile djevojke, pričali su kako neki muškarci ne vole javno iskazivati emocije, ali Josip se branio da on uvijek pokazuje emocije pa je pitao djevojke vole li one. Sve su se složile da vole, ali Josipa je zanimalo što Renata misli: 'Naravno da volim kad netko ima emociju, kad je osjeti i izražava, ali ako ta emocija nije uzvraćena, nema potrebe za daljnjim iskazivanjem emocija.'

Foto: RTL

Josip je shvatio Renatinu poruku upućenu njemu. Iako Josip gubi nadu, Alan se i dalje nada da će se nešto više dogoditi s Danijelom i da će doći spavati kod njega.

- Bilo bi mi jako drago da između mene i nje nešto bude jer mislim da imamo veliku budućnost i da bi tu moglo biti svega. Bebača, sigurno. Kako bih to htio s njom! - zaključio je.