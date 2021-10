Odmah na početku intervjua u emisiji 'Dobro jutro Srbijo' na Happy TV-u Milan Popović naglasio je da nije bio Severinin (49) suprug. Kako je objasnio 'nisu došli do toga da joj bude muž'. Severina je dan prije tog Milanovog medijskog istupa objavila kako joj je stigla još jedna njegova tužba.

Isto tako rekao je i da nije otac njenog djeteta nego 'njihovog djeteta' kao i da ne postoji 'borba za dijete' već 'proces da se djetetu omogući da bude normalna stabilna osoba kad odraste'.

- Nije istina što Severina govori. Osnovni razlog zašto je prije dvije godine bila donesena presuda prema kojoj je Severini smanjena količina vremena u kojem može provoditi vrijeme s djetetom je taj što 46 dana prije donošenja te odluke nije vodila dijete u školu. Onda su Centar za socijalni rad i Posebno skrbništvo i sud sjeli i donijeli odluku da imamo pravo na pola-pola, sve praznike i odmore, a za vrijeme kada dijete ide u školu dijete mora biti kod mene da bih ja osigurao djetetu da ide u školu jer je njegovo obrazovanje roditeljska obaveza. Nije imala opravdanja za to što dijete nije vodila u školu. Nije istina da nju sustav maltretira. Ona je medijska ličnost koja živi od objave vijesti i fotografija kakvi god bili. To mi je rekla jednom, da je Bregović rekao 'pišite što god hoćete, samo da mi bude lijepa slika - rekao je Popović.

U međuvremenu je njihov spor završio na splitskom sudu. Prema novoj presudi dijete vrijeme s roditeljima provodi pola pola vremena.

- Po mišljenju mnogih splitski sud je trebao biti izuzet jer je Severina iz Splita. Kako je rekao jedan moj prijatelj 'kad Severina digne prst, cijeli Split pjeva'. Tako ispada i sa sudom. Očigledno pjeva i sud u Splitu. Taj sud je mimo mišljenja i centra za socijalni rad i skrbništva i škole i presude zagrebačkog općinskog suda donio odluka koja nema veze ni sa čim što su oni napisali da je najbolje za dijete. Kako može biti pravedno suđenje. Ja mali Srbin u Hrvatskoj protiv velike Severine u Splitu u njenom gradu. Da su suci u Splitu donijeli presudu da daju Srbinu dijete u Splitu mislim da bi ih objesili naopačke na Marjan tamo iznad grada - rekao je Popović.

Pričao je i o crnoj svijeći koju je našao ispred svoje kuće u Zagrebu prije dvije godine.

- I ja sam prvo pomislio da je bomba. Vidim nešto žuto crno sivo stoji mi ispred kuće. To je na kraju bila svijeća nalivena katranom. Poanta je bila da svijeća gori i da katran curi iz te svijeće. Gledao sam nedavno babu Žižu koja kaže da je poanta bila da se završi moj život, a druge priče koje sam slušao od drugih žena koje se razumiju u to su rekle da je poanta bila da mi iscuri sav novac, da me financijski propadnem. Severina sve vrijeme priča da ja idem okolo i sve potkupljujem. Osam godina traje ovaj proces. Da stvarno potkupljujem odavno bi to bilo završeno. Ne bi se osam godina maltretirao. Uplašio sam se prvo da je neki eksploziv. Odmah sam nazvao policiju, nisam ni prilazio tome, moglo je biti bilo što. Pošto je to bila niska svijeća bojao sam se da kad pređem autom da će napraviti boom. To je očigledno bila vradžbina. I onda sam pogledao i na kameri vidjeo Igora Kojića da je on to postavio. Prijavio sam to, no prijavu su odbacili jer je Kojić rekao da je on to vratio meni nešto što sam ja njima stavio - ispričao je Popović.

Zaključio je kako su priče da ništa ne radi bez savjeta vračeva zlonamjerne kako bi se on diskreditirao i kako bi se pokazalo da nije normalan i da je 'psihopat'.

- Smatram se velikim vjernikom. Pomažem crkvu intenzivno. Imam tu privilegiju da se redovito viđam s našim novim patrijarhom Porfirijem. Ja imam jednu ženu koja se bavi numerologijom, pomogao sam joj da izda dvije knjige. Upoznao sam je sa Severinom dok je dolazila u Beograd, dok smo još imali tu neku komunikaciju. Njih dvije su se sprijateljile. Severina je sve vrijeme išla kod nje. Bile su mislim svaki dan zajedno. Ja ne koristim nikakve magije - rekao je Popović.

Potom se dotaknuo i njihove veze za koju tvrdi da je trajala tek tri mjeseca.

- Opet sve to vrijeme nismo bili zajedno. Severina je živjela u Zagrebu, a ja u Beogradu. Viđali smo se vikendom i jednom smo otišli na Maldive. Ta tri mjeseca su stvarno bila prelijepa, ne mogu ništa reći. Poslije ta tri mjeseca sam shvatio da je to bio ogroman napor za Severinu, da je ona savršeno glumila. U smislu da nije ta za koju se pokazivala ta prva tri mjeseca. Ja sam nedavno rekao da imate dvije Severine, jednu medijsku koja se svima pokušava svidjeti, koja je ljupka, draga, mila, šarmantna, nasmijana. Imate ovu drugu Severinu koju nitko ne vidi, a kojoj ima pristup jako mali ograničen broj ljudi. To je možda petero ljudi koji vidi te njene uspone i padove. Od histerije, bijesa, radosti... Ovo je baš ekstremno. Severinu sam upoznao kad sam već imao neko iskustvo sa ženama. Severinu ne kritiziram. Ona je takva kakva je. Jednostavno za mene to nije bio partner s kojim sam htio provesti ostatak života. To je bilo previše emocija za mene. To je bilo gore dole. Ja nisam konfliktna osoba koja se svađa. Kad konflikt krene ja odem. Izbjegavam to. Mnoge žene polude na to. Više bi voljele da sjediš i da one gunđaju. Jedan svećenik koji mi je posvećivao novi stan donio mi je knjigu o braku. Tamo piše o gunđanju žena. Da trebaš sjediti i slušati gunđanje. Ja nisam za to - rekao je Popović.

Istaknuo je da je pristao na intervju kako bi demantirao posljednji Severinin, kako ga je nazvao, 'znanstveno fantastični intervju'.

- Na prve tri stranice intervjua ima 48 laži. Taj je dio pisala Severina. To su te dvije Severine. Severina se pokušava pokazati kao brižna majka. Ja sporim to. Ja tvrdim da je ona zanemarivala dijete na osnovu toga što nije provodila vrijeme sa djetetom, nije ga vodila u školu, nije radila s njim, nije brinula o njemu. Razne osobe su brinule o njemu. S Igorom nisam imao puno prilike razgovarati, vidjeli smo se jednom ili dva puta. Ali Igor je više vremena provodio s djetetom koje ga je voljelo. Još uvijek dijete nekad pita kad će doći Igor. Na tome sam mu zahvalan. Bolje da je Igor bio s djetetom nego to neko da ne nazivam sad okruženje oko nje. Ona i dalje priča o mom nekom inatu i ljubomori. Za mene je ta emotivna veza prestala poslije šest mjeseci. Tri mjeseca je trajala veza, a druga tri mjeseca su prošla u nesuglasicama. Neću nazvati to svađama pošto bih ja odlazio kad se to događalo, te ogromne promjene raspoloženja koje su možda povezane i s nekom ovisnošću od nečega, ne znam što je u ovim krajevima normalno u toj branši bez da ikog uvrijedim. Govorim o supstancama, što god. Više sam nego siguran, jednom smo imali situaciju kad sam tražio da odemo da se oboje testiramo na drogu odbila je i bila je to ogromna svađa da kako ja to od nje uopće mogu tražiti. Govorila mi je da ni slučajno nisam uzeo kosu ili nešto takvo napravio, što nisam napravio. Iz razgovora sa stručnjacima sam shvatio da je to glavni razlog tih njenih oscilacija i promjena raspoloženja s kojima se nisam htio nositi - rekao je Milan.

- Druga stvar koja je utjecala na naš prekid, s moje strane nakon šest mjeseci je bila što su se odnosi maksimalno poremetili nakon što je ona tražila kompenzaciju što ona ne radi. U jednom trenutku sam pitao ako ideš po toj logici, da u ovoj regiji ima desetak ljudi koji su ti potencijalni kandidati s kojima bi mogla imati dijete, ako tko od njih može plaćati 30, 40, 50 tisuća eura mjesečno, ona je tražila da joj kompenziram dok je trudna. Ja sam pomagao. Poslije šest mjeseci kad sam rekao da je gotovo između nas javila mi je da je trudna. U tom trenutku emotivno smo završili, ali sam odlučio ostati s njom kao otac. Kad je prestala raditi u petom mjesecu trudnoće morao sam joj plaćati, radio sam to iz dobre volje. Onog trenutka kad sam smanjio na 10 tisuća eura mjesečno to su počeli problemi i ucjene. Zadnja dva mjeseca je čuvala trudnoću u splitskom rodilištu. Svaki dan sam joj ja donosio doručak i ručak i večeru. Bio uz nju kao i na porođaju. Financijski je podržavao. Rođenje djeteta nažalost nije obnovilo našu vezu zbog njenih promjena raspoloženja koji su se nastavili i dalje. Čak su eskalirali rekao bih. Severina je nekoliko puta tražila od mene, i za vrijeme trudnoće, da se odreknem djeteta. Na jednom od posljednjih pokušaja dogovora prije sudskog spora ponudio sam podršku oko svega. Jedini uvjet mi je bio da jednako provodimo vrijeme s djetetom. Ona je rekla ne, ništa mi od toga ne treba, hoću samo da se odrekneš djeteta. Rekao sam da se neću odreći djeteta. Tri dana poslije je pokrenula sudski spor - dodao je Popović.

Na pitanje voditelja jesu li se on i Severina tukli, Popović je to kategorički odbio.

- Naravno da ne. Ja nisam nasilan - rekao je Popović. Prije sedam godina su, kaže, išli u udrugu za mirenje.

- Ona je zamolila da izađe iz sobe kad su je pitali što ona želi. Kad sam se vratio rekla je da mora razmisliti. Poslije nekoliko mjeseci nakon njena nedolaženja na seanse odlučeno je da se mirenje prekida. Do sad se nije izjasnila što želi - rekao je Popović.

Potom se dotaknuo i teme krštenja njihovog djeteta.

- Patrijarh je nepravedno optužen da je krstio našeg sina. Pošto se viđamo svako desetak dana pokazao mi je njene poruke i pročitao ih. Dobio je jednu, dvije poruke i onda ih je prestao otvarati. Bile su to dosta ponižavajuće poruke za jednog poglavara crkve. Kasnije je ipak sve otvorio. Naše tužiteljstvo je trebalo istražiti kakve su to poruke. Patrijarh nije krstio naše dijete. Patrijarh i ja smo se upoznali prije dvije godine. Krstio sam dijete prije sedam godina u Vršcu. Kasnije sam saznao da je Severina krstila dijete i u katoličkoj crkvi - rekao je Popović.

Na kraju intervjua zaključio je da je i pritisak javnosti utjecao na 'rezultate koji nisu u najboljem interesu djeteta'.

- Da Severina nije javna ličnost odavno bi ovo bilo završeno. Dijete bi živjelo sa mnom, imalo stabilan život i obitelj, viđalo bi majku redovno jer ne bih to uskraćivao. Molim se da se prizovu svi savjesti i da shvate da je dijete najbitnije i da sve treba raditi u interesu tog malog stvorenja - zaključio je Popović.