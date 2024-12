Dok jedni planiraju budućnost, Valentina u suzama prihvatila Tonijev prsten: 'Nisam sređena'

Novi dan u Istri dva su najiskusnija para showa 'Ljubav je na selu' započela šetnjom. Antonija i Ruža zaključile su da će sa svojim farmerima ostati samo prijateljice.

Kumovi Željko i Toni dotaknuli su se tema zaruka, a Željka je zanimalo što čeka.

„Ne znam, nisam još toliko siguran, sad sam negdje na 70-ak posto. Sve je to lijepo, ali možda prebrzo“, Toni je otkrio.

„Očekujem još uvijek prsten, nadam se da će biti. Dosta mi je bitno da imam prsten na ruci“, u isto je vrijeme Valentina priznala Tatjani, dodavši kako očekuje da to bude spektakularno, „Kako god, on je meni dobar! Da se još malo prilagodi meni.“

„Toni se trudi, ali morat će i Valentina“, zaključila je Tatjana.

Foto: RTL

Zlatko i Ivica pripremali su zajedno večeru, a Zlatko mu je dijelio savjete. Nikako mu se nije sviđalo kako se Ilona odnosi prema Ivici. Sve to čula je i Ilona koja je Zlatku strašno zamjerila što se miješa u njihov odnos.

Na rasporedu te večeri bio je novi tulum. Sukob Ilone i Zlatka nastavio se tijekom pripreme roštilja, a on je odbijao prihvatiti bilo kakav savjet oko paljenja vatre, opravdavajući se da je najstariji i najbolje zna.

Milena je sjela u krilo Darku, s kojim se zadnjih dana neočekivano zbližila. Ivo je poručio kako još ne odustaje od nje i pozvao je da nasamo porazgovaraju.

„Ovo je moja odluka i to moraš poštovati. Ne mogu preko svog hercegovačkog ponosa prijeći. Trenutno me zanima samo čovjek koji mi je za pola sata dao odgovore koje sam mjesecima očekivala od tebe“, poručila mu je, „Meni je karma poslala čovjeka koji me je podigao očima.“

Foto: RTL

Toni je za svoju Valentinu pripremao veliko iznenađenje i zamolio je sve prisutne da ga podrže. Voditeljica Anita Martinović povela ju je do lokacije na kojoj su je dočekale baklje i latice ruža te Toni sa zaručničkim prstenom.

„Što se događa? Zašto sam ja u dukserici? Zamišljala sam to da budem bar u nekoj haljinici, nečemu svome, a ne u muškoj dukserici“, Valentina nije mogla sakriti suze pa poručila Toniju, „Kaži da to nećeš napraviti ovdje!“

Foto: RTL

„Meni je nebitno gdje smo, znam da nisu Maldivi, ali evo“, poručio je iskreno Toni, „Volio bih da provedeš sa mnom ostatak mog života. Hoćeš li se udati za mene?“

Nakon nekoliko sekundi odugovlačenja, Valentina je prihvatila prsten!

„Prsten je divan, lijepo mi stoji... Malo su mi nokti šareni, jer nisam očekivala.“

Foto: RTL

„Ljubav se dogodila gdje sam najmanje očekivao“, poručio je Toni, uz bodrenje ostalih.

„Same zaruke su mi se činile malo usiljene“, smatrala je Ilona, a Ruža je dodala, „Toni je tu iskreniji, ona je više od dosade ušla u to.“

Krenula je fešta, no Valentina ipak preko nekih stvari nije mogla prijeći: „Rekao si da to nećeš napraviti pred kamerama. Znaš da se volim srediti, barem da sam malo. Htjela sam imati slike!“

„Meni si najljepša“, tješio ju je Toni.

Zabava se nastavila, a Ivo je i dalje pokušao od Milene dobiti objašnjenje o odnosu s Darkom, dok mu je ona kazala da se za ljubav neće opravdavati: „Ovaj čovjek je stvarno to!“

Foto: RTL

„Izabrao sam te, od prvog dana si mi nešto značila!“ vikao je utučeni Ivo.

„Pusti me sada da budem voljena na onaj način koji meni odgovara“, poručila je Milena pa poljubila Darka.

Foto: RTL

Jutro nakon njihovo druženje se nastavilo, a planirali su i svoj idući susret jer on se mora vratiti u Nizozemsku, a ona u Njemačku.

„Smatram da je Darko jako zgodan muškarac, očuvan za svoje godine. Prija mi što nema repova iz prošlosti. Mislim da je jedan čovjek koji može puno pružiti jer nije istrošen u davanju“, kazala je Milena, poručivši da su njihovi oklopi pali i da si međusobno vjeruju.

Foto: RTL

Toni je priznao da noć nije bila baš ugodna jer je Valentina neutješno plakala zbog načina na koji ju je zaručio.

Ilona je sve više i sve otvorenije neke stvari zamjerala Ivici, a on joj je još jednom pokušao objasniti što osjeća prema njoj.

„Ima taj neki stav, je li to bahaćenje ili obrambeni stav“, nije bio siguran, „Preselio sam se u Zagreb jer te volim, da mi budeš bliža.“

Foto: RTL

„Kad nekoga voliš, onda ne budeš s drugima, jel tako? Ja sam stavila točku na i prije Zagreba, zašto si došao? Ja veze s tobom više ne želim imati“

„Ne očekujem neke velike promjene, ali volio bih da s vremenom budemo jako dobri prijatelji“, poručio joj je sa suzama u očima.

Anita Martinović okupila je sve parove kako bi provjerila je li se među njima nešto promijenilo tijekom boravka u Istri. Osim novog para Darka i Milene koji se nisu odvajali jedno od drugoga, novost je imala i Anamarija.

„Doma me čekaju moja djeca i bivši muž... Rado bih da se nastavi, a sad, s obzirom na to da sam bila u 'Ljubav je na selu' i tražila drugog, vidjet ćemo hoće li mi htjeti natrag“, otkrila je.

Pred farmerima je još posljednji susret na kojem će se pojaviti sve njihove kandidatkinje.